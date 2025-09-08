Assine
overlay
Início Política
LEGISLATIVO

Câmara de BH vota moções contra e a favor de Moraes

Textos de protesto e de apoio ao ministro do STF foram contestados e, por isso, necessitam de aprovação da maioria dos vereadores presentes na sessão

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
08/09/2025 08:21

compartilhe

Siga no
x
Ministro Alexandre de Moraes é acusado de forjar documento para investigar empresários bolsonaristas
Câmara de BH vota moções contra e a favor de Moraes crédito: Luiz Silveira/STF

A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) pode votar, nesta segunda-feira (8/9), duas moções sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. De autoria dos vereadores Pablo Almeida (PL) e Pedro Rousseff (PT), as propostas manifestam, respectivamente, protesto e apoio ao magistrado. 

A Moção 139/2025, de autoria de Pablo Almeida, propõe declarar o ministro “persona non grata” em Belo Horizonte. Segundo a justificativa do documento, o protesto é motivado pelas sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos a Moraes por meio da Lei Magnitsky, que pune acusados de violação de direitos humanos. O texto ainda cita o "gesto obsceno" que o ministro fez durante uma partida de futebol.

Em oposição, a Moção 152/2025, apresentada por Pedro Rousseff, busca manifestar apoio à decisão de Moraes que decretou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Para o parlamentar, a medida representa a firmeza e o compromisso do Poder Judiciário brasileiro com o Estado Democrático de Direito.

Leia Mais

Ambas as propostas foram alvo de impugnação, o que força a votação em Plenário. Vereadores do PT contestaram a moção de protesto, afirmando que o documento ataca um poder da República e endossa uma "narrativa 'chicaneira' em defesa do impeachment" do ministro. Segundo eles, a declaração de “persona non grata” não possui respaldo no Regimento Interno da Casa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Do outro lado, os vereadores Uner Augusto (PL) e Pablo Almeida impugnaram a moção de apoio. De acordo com os parlamentares, a proposição concede "respaldo institucional a um agente político deslegitimado no cenário internacional" devido às supostas sanções norte-americanas.

Por terem sido impugnadas, as moções, que normalmente são protocoladas sem deliberação, precisarão ser apreciadas em Plenário a partir das 14h30.

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes camara-de-vereadores eua jair-bolsonaro pl pt trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay