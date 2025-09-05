Trump se diz "chateado" com governo Lula: "Está indo muito mal"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar o Brasil com declarações. Durante uma entrevista na Casa Branca nesta sexta-feira (5/9), ele disse que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "foi radicalmente para a esquerda" e está "indo muito mal". Leia, na íntegra, a fala do chefe de Estado:

"Estamos muito chateados com o Brasil. Nós estabelecemos tarifas muito altas pelo fato de que eles estão fazendo algo muito infeliz. Eu amo o povo do Brasil. Temos ótimo relacionamento com o povo do Brasil, mas o governo do Brasil mudou radicalmente: foi muito para a esquerda, foi radicalmente para a esquerda, e isso está prejudicando muito o Brasil. Estão indo muito mal."

Trata-se de mais uma entre várias declarações em que Trump elevou o tom contra o governo e outras instituições do Estado brasileiro. Vale lembrar que o presidente dos Estados Unidos tem adotado medidas semelhantes contra diversas outras nações.

Entre as medidas impostas ao Brasil, o republicano já aplicou a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, revogou vistos de representantes do governo brasileiro e abriu uma investigação em razão do uso do Pix.

No dia 6 de agosto, Trump aplicou uma tarifa adicional de 40% contra o Brasil, elevando a barreira comercial entre os dois países para 50%, embora, posteriormente, tenha revertido a medida para alguns produtos.

Segundo ele, trata-se de uma retaliação a decisões que prejudicariam as big techs estadunidenses e, também, uma resposta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de liderar uma tentativa de golpe de Estado após perder as eleições de 2022. (Com Agência Brasil)

