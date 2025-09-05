Assine
overlay
Início Política
DECLARAÇÃO AMEAÇADORA

Trump se diz "chateado" com governo Lula: "Está indo muito mal"

Em entrevista na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos disse ainda que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "foi radicalmente para a esquerda"

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
05/09/2025 21:09 - atualizado em 05/09/2025 21:13

compartilhe

Siga no
x
Trump segue dando declarações em tom de ameaça ao Brasil
Trump segue dando declarações em tom de ameaça ao Brasil crédito:

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar o Brasil com declarações. Durante uma entrevista na Casa Branca nesta sexta-feira (5/9), ele disse que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "foi radicalmente para a esquerda" e está "indo muito mal". Leia, na íntegra, a fala do chefe de Estado:

"Estamos muito chateados com o Brasil. Nós estabelecemos tarifas muito altas pelo fato de que eles estão fazendo algo muito infeliz. Eu amo o povo do Brasil. Temos ótimo relacionamento com o povo do Brasil, mas o governo do Brasil mudou radicalmente: foi muito para a esquerda, foi radicalmente para a esquerda, e isso está prejudicando muito o Brasil. Estão indo muito mal."

Trata-se de mais uma entre várias declarações em que Trump elevou o tom contra o governo e outras instituições do Estado brasileiro. Vale lembrar que o presidente dos Estados Unidos tem adotado medidas semelhantes contra diversas outras nações.

Entre as medidas impostas ao Brasil, o republicano já aplicou a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, revogou vistos de representantes do governo brasileiro e abriu uma investigação em razão do uso do Pix.

Leia Mais

No dia 6 de agosto, Trump aplicou uma tarifa adicional de 40% contra o Brasil, elevando a barreira comercial entre os dois países para 50%, embora, posteriormente, tenha revertido a medida para alguns produtos.

Segundo ele, trata-se de uma retaliação a decisões que prejudicariam as big techs estadunidenses e, também, uma resposta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de liderar uma tentativa de golpe de Estado após perder as eleições de 2022. (Com Agência Brasil)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

lula tarifa trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay