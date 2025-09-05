Assine
Ação de Trump ajudou Lula a antecipar recondução de Gonet

Presidente americano suspendeu visto de Gonet e de ministros do STF

Tatiana Farah
Repórter
05/09/2025 04:06

As sanções de Donald Trump a Paulo Gonet, com a suspensão do visto do PGR na mesma leva que mirou ministros do STF, levaram Lula a antecipar a recondução de Gonet ao cargo, na semana passada. A decisão do presidente sobre a PGR deveria ser feita apenas em dezembro.

O Palácio do Planalto, no entanto, avaliou que a antecipação da medida seria uma forma de fortalecer o PGR num momento sensível de sua gestão, com Trump e o bolsonarismo no seu encalço por conta do julgamento de Jair Bolsonaro.

A recondução de Paulo Gonet por Lula manteve a tradição dos presidentes de darem aos chefes da PGR um segundo mandato. Nos últimos 20 anos, só Raquel Dodge não foi mantida no cargo por decisão do chefe do Executivo. Em 2019, Jair Bolsonaro a substituiu por Augusto Aras.

