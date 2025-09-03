Defesa nega uso da Abin por Heleno e diz ser 'impossível' infiltrar agentes

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A defesa do general da reserva Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), rebateu, nesta quarta-feira (3/9), a acusação de que o ex-ministro teria utilizado a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para fins políticos durante o governo Jair Bolsonaro (PL). O advogado Matheus Mayer Milanez afirmou que não há provas de que Heleno tenha mobilizado agentes da agência para acompanhar ou influenciar o processo eleitoral de 2022.

Segundo a sustentação, os trabalhos da Abin relacionados às eleições já vinham sendo realizados desde 2014, em cooperação com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e tribunais regionais, voltados à proteção do sistema eletrônico de votação contra vulnerabilidades e ameaças. Milanez destacou que essa atuação seguiu o “plano estratégico” de 2022, aprovado pelo Sistema Brasileiro de Inteligência, e acompanhado por órgãos oficiais, inclusive com relatórios enviados ao TSE e aos TREs.

A defesa também classificou como inverossímil a acusação de infiltração de agentes na Abin. “Legalmente é impossível e, tecnicamente, inviável em tão curto espaço de tempo”, argumentou, citando o depoimento de um oficial de inteligência com mais de 30 anos de carreira. “Infiltrações levam anos de preparo. Não se faz em três meses [período da reunião ministerial citada no processo até as eleições]”, acrescentou.

Ao encerrar, Milanez reforçou que não há elementos que vinculem o general da reserva ao uso irregular da Abin. “O Ministério Público não apresentou provas de que ele determinou ou executou qualquer ação. Pelo contrário, as evidências demonstram que nada disso foi ventilado no GSI”, concluiu.

2º dia de julgamento

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou hoje o julgamento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete investigados, acusados de tentativa de golpe de estado em 2022.

A análise está a cargo da Primeira Turma da Corte e segue com as sustentações orais das defesas. A sessão foi aberta com a defesa do general da reserva Augusto Heleno, ex-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), e terá em seguida a manifestação do advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A expectativa é de que os debates se prolonguem até 12 de setembro.

Assista ao vivo

Entenda o julgamento contra o ex-presidente

Em quais dias acontece o julgamento?

2 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h ( primeiro dia de julgamento );

); 3 de setembro – das 9h às 12h;

9 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h;

10 de setembro – das 9h às 12h;

12 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h.

Quem são os réus no julgamento?