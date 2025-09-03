Assine
overlay
Início Política
JULGAMENTO DE BOLSONARO

Defesa de Heleno crítica acesso as provas: 'Curto espaço de tempo'

STF retomou o julgamento da denúncia da trama golpista que mira ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados; acompanhe

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
03/09/2025 09:51

compartilhe

Siga no
x
General Heleno e advogado de defesa Matheus Mayer
Defesa de Heleno crítica acesso as provas: 'Curto espaço de tempo' crédito: Ton Molina/STF

A defesa do general da reserva Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), abriu sua manifestação, nesta quarta-feira (3/9), com críticas ao acesso às provas reunidas na Ação Penal 2.668, que apura a tentativa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados de questionar o resultado das eleições de 2022 e permanecer no poder.

O advogado Matheus Mayer Milanez afirmou que o material disponibilizado chegou às defesas em arquivos compactados que somavam 20 terabytes, podendo chegar a 80 terabytes após descompressão. Segundo ele, a entrega ocorreu apenas dias antes dos interrogatórios, o que teria inviabilizado uma análise detalhada do conteúdo.

Milanez também apontou excesso e desorganização na juntada de documentos, sem padronização que permitisse identificar o que seria ou não relevante ao processo. A defesa chegou a solicitar que os materiais fossem organizados de forma acessível às partes, mas o pedido foi negado.

Leia Mais

O advogado organizou a argumentação da defesa em três pontos centrais: a nulidade das provas pela suposta manipulação e inviabilidade de análise; a nulidade por violação ao sistema acusatório e ao direito ao silêncio; e, por fim, a “imperiosa absolvição” do general Augusto Heleno. 

2º dia de julgamento

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou hoje o julgamento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete investigados, acusados de tentativa de golpe de estado em 2022.

A análise está a cargo da Primeira Turma da Corte e segue com as sustentações orais das defesas. A sessão foi aberta com a defesa do general da reserva Augusto Heleno, ex-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), e terá em seguida a manifestação do advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A expectativa é de que os debates se prolonguem até 12 de setembro.

Assista ao vivo

Entenda o julgamento contra o ex-presidente

Em quais dias acontece o julgamento?

  • 2 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h (primeiro dia de julgamento);
  • 3 de setembro – das 9h às 12h;
  • 9 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h;
  • 10 de setembro – das 9h às 12h;
  • 12 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h.

Quem são os réus no julgamento?

  • Jair Bolsonaro: Ex-presidente, apontado como líder do esquema.
  • Generais Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira: Ex-ministros.
  • Anderson Torres: Ex-ministro da Justiça.
  • Almirante Almir Garnier: Ex-comandante da Marinha.
  • Alexandre Ramagem: Deputado Federal e ex-diretor da Abin.
  • Tenente-Coronel Mauro Cid: Ex-ajudante de ordens e delator.

Made with Flourish

Quais são as acusações?

  • Organização criminosa (3 a 8 anos de prisão, podendo chegar a 17 anos se houver uso de arma de fogo ou participação de funcionário público);
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (4 a 8 anos de prisão);
  • Golpe de Estado (4 a 12 anos de prisão);
  • Dano qualificado (6 meses a 3 anos de prisão);
  • Deterioração de patrimônio tombado (1 a 3 anos de prisão).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O rito do julgamento

Tópicos relacionados:

augusto-heleno brasil jair-bolsonaro julgamento stf trama-golpista

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay