Defesa de Heleno crítica acesso as provas: 'Curto espaço de tempo'

A defesa do general da reserva Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), abriu sua manifestação, nesta quarta-feira (3/9), com críticas ao acesso às provas reunidas na Ação Penal 2.668, que apura a tentativa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados de questionar o resultado das eleições de 2022 e permanecer no poder.

O advogado Matheus Mayer Milanez afirmou que o material disponibilizado chegou às defesas em arquivos compactados que somavam 20 terabytes, podendo chegar a 80 terabytes após descompressão. Segundo ele, a entrega ocorreu apenas dias antes dos interrogatórios, o que teria inviabilizado uma análise detalhada do conteúdo.

Milanez também apontou excesso e desorganização na juntada de documentos, sem padronização que permitisse identificar o que seria ou não relevante ao processo. A defesa chegou a solicitar que os materiais fossem organizados de forma acessível às partes, mas o pedido foi negado.

O advogado organizou a argumentação da defesa em três pontos centrais: a nulidade das provas pela suposta manipulação e inviabilidade de análise; a nulidade por violação ao sistema acusatório e ao direito ao silêncio; e, por fim, a “imperiosa absolvição” do general Augusto Heleno.

2º dia de julgamento

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou hoje o julgamento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete investigados, acusados de tentativa de golpe de estado em 2022.

A análise está a cargo da Primeira Turma da Corte e segue com as sustentações orais das defesas. A sessão foi aberta com a defesa do general da reserva Augusto Heleno, ex-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), e terá em seguida a manifestação do advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A expectativa é de que os debates se prolonguem até 12 de setembro.

Entenda o julgamento contra o ex-presidente

Em quais dias acontece o julgamento?

2 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h ( primeiro dia de julgamento );

); 3 de setembro – das 9h às 12h;

9 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h;

10 de setembro – das 9h às 12h;

12 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h.

Quem são os réus no julgamento?