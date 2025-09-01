Bolsonaro não vai comparecer a julgamento da trama golpista no STF

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não vai à abertura do julgamento da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal), que pode condená-lo a mais de 40 anos de prisão.

De acordo com seus advogados, ele não está em boa condição de saúde. Bolsonaro tem enfrentado crises de soluço, que, por vezes, levam a vômitos.

Ele está em prisão domiciliar desde 4 de agosto e só deixou o local no último dia 16, para realizar exames médicos.

O boletim divulgado na ocasião informou que ele segue com tratamento para hipertensão arterial e refluxo, além de tomar medidas preventivas contra broncoaspiração.

Segundo aliados, Bolsonaro não está bem nem fisicamente, nem psicologicamente.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) esteve com Bolsonaro por cerca de duas horas nesta segunda. Ela disse que ele está sereno, mas soluçando muito.

Ao longo das cerca de duas horas do encontro, ela conversou com Bolsonaro e sua mulher, Michelle, fez uma oração com os dois e comeu bolo de lanche. Questionada se ele confirmou a ida ao julgamento, ela disse que não trataram disso, mas que não acredita que ele vá.

"Ele está soluçando muito, acho que não é viável [a ida dele ao julgamento]. Mas vamos ver, ele está fazendo o que os advogados estão mandando", disse à reportagem.

Bolsonaro conversou nas últimas semanas com aliados para definir se participaria presencialmente do julgamento ou não.

Ele disse a pessoas próximas que gostaria de estar na corte em algumas das sessões, quando ficaria frente a frente com os ministros que ele considera algozes, mas à época aliados já citavam a possibilidade de seu quadro de saúde ser um empecilho para esse plano.

A ideia de comparecer ao tribunal no último capítulo do processo, que pode condená-lo a mais de 40 anos de prisão sob acusação de liderar uma tentativa de golpe de Estado, é descrita pelo entorno do ex-presidente como uma forma de demonstrar força e evitar a impressão de que estaria acuado por seus julgadores.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse no último dia 25 que a saúde de Bolsonaro preocupa, mas que, caso não estivesse em prisão domiciliar, ele melhoraria imediatamente. "Se estivesse livre, ele sarava na hora. O estado moral dele é por causa disso."

O STF marcou o começo do julgamento para o dia 2 de setembro, com conclusão esperada até o dia 12. A proposta daqueles que defendem que ele vá ao tribunal não é acompanhar as duas semanas de sessões, mas ao menos estar no primeiro e no último dia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Assim como os demais réus, Bolsonaro pode comparecer à corte para assistir ao julgamento. Como está em prisão domiciliar, terá de pedir autorização ao ministro relator Alexandre de Moraes, como determina o Código de Processo Penal.