Governador de SP diz que se eleito presidente dará indulto a Bolsonaro

Ex-ministro da Infraestrutura durante o governo Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que se eleito seu primeiro ato será conceder indulto para o ex-presidente.



“Na hora. Primeiro ato. Porque eu acho que tudo isso que está acontecendo é absolutamente desarrazoado”, disse o governador ao ser questionado sobre essa possibilidade.

Ele disse ainda ter convicção da inocência de Bolsonaro e afirmou considerar “injusta” sua prisão domiciliar e também o julgamento por tentativa de golpe de Estado, marcado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para a próxima terça-feira (02/09).

“Estou vendo com apreensão esta questão (julgamento), não acredito em elementos para ele ser condenado. Infelizmente hoje não posso falar que confio na Justiça por tudo que a gente tem visto. Fico muito preocupado com o enredo que se montou. A gente tem que analisar as coisas sempre do ponto de vista estritamente jurídico e técnico”, disse o governador em entrevista exclusiva ao Diário da Grande ABC.

“Eu fui testemunha de defesa do presidente. Eu estive com ele cinco vezes entre novembro e dezembro. Bolsonaro nunca mencionou absolutamente nada de virada de mesa. Eu era um ministro muito próximo do presidente, como sou até hoje. Ele se tornou um grande amigo”, afirmou o governador, um dos possíveis candidatos dos bolsonaristas à sucessão presidencial.