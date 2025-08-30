Assine
overlay
Início Política
Eleições 2026

Governador de SP diz que se eleito presidente dará indulto a Bolsonaro

Tarcísio de Freitas disse ter convicção da inocência do ex-presidente e afirmou considerar injusto o julgamento por tentativa de golpe de Estado

Publicidade
Carregando...
Da redação
Da redação
Repórter
30/08/2025 15:07

compartilhe

Siga no
x
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é um dos nomes para concorrer à disputa eleitoral no lugar do ex-presidente Jair Bolsonaro
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é um dos nomes para concorrer à disputa eleitoral no lugar do ex-presidente Jair Bolsonaro crédito: Mauro Pimentel/AFP

Ex-ministro da Infraestrutura durante o governo Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que se eleito seu primeiro ato será conceder indulto para o ex-presidente. 

 

Leia Mais

“Na hora. Primeiro ato. Porque eu acho que tudo isso que está acontecendo é absolutamente desarrazoado”, disse o governador ao ser questionado sobre essa possibilidade. 

Ele disse ainda ter convicção da inocência de Bolsonaro e afirmou considerar “injusta” sua prisão domiciliar e também o julgamento por tentativa de golpe de Estado, marcado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para a próxima terça-feira (02/09). 

 “Estou vendo com apreensão esta questão (julgamento), não acredito em elementos para ele ser condenado. Infelizmente hoje não posso falar que confio na Justiça por tudo que a gente tem visto. Fico muito preocupado com o enredo que se montou. A gente tem que analisar as coisas sempre do ponto de vista estritamente jurídico e técnico”, disse o governador em entrevista exclusiva ao Diário da Grande ABC. 

“Eu fui testemunha de defesa do presidente. Eu estive com ele cinco vezes entre novembro e dezembro. Bolsonaro nunca mencionou absolutamente nada de virada de mesa. Eu era um ministro muito próximo do presidente, como sou até hoje. Ele se tornou um grande amigo”, afirmou o governador, um dos possíveis candidatos dos bolsonaristas à sucessão presidencial.

Tópicos relacionados:

bolsonaro indulto politica stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay