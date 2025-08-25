Tarcísio disfarça, mas esboça lema de governo pós-Lula

Embora diga que não é candidato à presidência, Tarcísio de Freitas segue se portando como presidenciável.

Nesta segunda-feira, 25, em um evento em São Paulo, Tarcísio aproveitou uma bola levantada por Ciro Nogueira, presidente do PP, e esboçou o que seria o lema de um novo governo pós-Lula.

O governador até pensou em tergiversar, disse que isso caberia aos marqueteiros, mas acabou citando Juscelino Kubitschek como um “líder disruptivo”, com os seus 50 anos em cinco, e emendou que um lema desejável a um novo presidente seria “quarenta anos em quatro”.

Cotado como possível candidato a vice de Tarcísio de Freitas e mediador de um painel com Tarcísio e Ricardo Nunes, aliás, Ciro Nogueira levantou não só essa bola. O senador perguntou duas vezes a Tarcísio o que ele espera de um novo governo.

O governador manteve o discurso de que o governo Lula tem ideias velhas e que é necessário “virar a página”. Ele foi chamado por Nunes de “gênio” e “mestre”. O emedebista trabalha para ser o candidato de Tarcísio ao governo paulista caso o governador concorra ao Palácio do Planalto.

Do começo ao fim do painel, a propósito, Jair Bolsonaro não foi citado em nenhum momento pelos aliados Tarcisio, Nunes e Nogueira.