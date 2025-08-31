Passo a passo: como será o julgamento de Bolsonaro no STF

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Começa na próxima terça-feira (2/9) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), um processo cercado de expectativas sobre seus desdobramentos e ritos. O andamento da sessão seguirá um roteiro processual rigoroso, que define a ordem das falas e da votação dos ministros.

O julgamento seguirá os seguintes passos:

Abertura e relatório: o presidente da Primeira Turma, o ministro Cristiano Zanin, abre os trabalhos e passa a palavra ao relator, ministro Alexandre de Moraes, para a leitura do relatório do processo.

Sustentação da acusação: a Procuradoria-Geral da República (PGR) terá até uma hora para apresentar seus argumentos pela condenação.

Sustentação das defesas: Os advogados de cada um dos réus terão uma hora, cada um, para suas sustentações orais.

Votação: Após as falas, os ministros proferem seus votos, iniciando com o relator, Alexandre de Moraes, e seguindo a ordem: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e, por último, o presidente Cristiano Zanin.

Qualquer ministro pode pedir "vista" (mais tempo para análise), suspendendo o julgamento por até 90 dias. A condenação não leva à prisão imediata devido às possibilidades de recurso.

Para que Bolsonaro seja condenado, é necessária uma maioria simples, ou seja, o voto de pelo menos três dos cinco ministros nesse sentido. O mesmo vale para a absolvição.

Com três votos pela condenação, a denúncia da PGR é acolhida; com três votos pela absolvição, o ex-presidente e os demais réus são inocentados das acusações.



Quem são os réus no julgamento?

Jair Bolsonaro : Ex-presidente, apontado como líder do esquema.

: Ex-presidente, apontado como líder do esquema. Generais Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira : Ex-ministros.

: Ex-ministros. Anderson Torres : Ex-ministro da Justiça.

: Ex-ministro da Justiça. Almirante Almir Garnier : Ex-comandante da Marinha.

: Ex-comandante da Marinha. Alexandre Ramagem : Deputado Federal e ex-diretor da Abin.

: Deputado Federal e ex-diretor da Abin. Tenente-Coronel Mauro Cid: Ex-ajudante de ordens e delator.

Quais são as acusações?

Organização criminosa (3 a 8 anos de prisão, podendo chegar a 17 anos se houver uso de arma de fogo ou participação de funcionário público);

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (4 a 8 anos de prisão);

Golpe de Estado (4 a 12 anos de prisão);

Dano qualificado (6 meses a 3 anos de prisão);

Deterioração de patrimônio tombado (1 a 3 anos de prisão).

Quem vai julgar Bolsonaro e aliados?

1ª Turma do STF

Alexandre de Moraes (Relator)

Cristiano Zanin (Presidente)

Flávio Dino

Luiz Fux

Cármen Lúcia

O rito do julgamento