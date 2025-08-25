Eduardo Bolsonaro sobre assalto aos avós: 'Ordens de Moraes?'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) insinuou, em suas redes sociais, que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi responsável pelo assalto à casa dos seus avós, no Rio de Janeiro, nesse domingo (24/8). Para o parlamentar, o crime tem relação com a “perseguição política” que a família Bolsonaro tem enfrentado.

“Minha mãe, meu avô e minha avó ficaram mais de uma hora em cativeiro em sua própria casa. Os criminosos disseram: ‘A gente sabe quem são vocês. Jair Bolsonaro está repassando dinheiro para vocês e a gente quer esse dinheiro’. Isso é para mostrar a guerra que estamos travando”, disse o parlamentar, em vídeo publicado nas redes sociais, nesse domingo.

O deputado ainda afirmou que a ação criminosa estaria ligada a medidas determinadas pelo ministro do Supremo. “Essa irresponsabilidade, no mínimo, ou medida pensada, é para tentar nos assassinar e parar as denúncias de violações de direitos humanos que fazemos nos Estados Unidos. Vocês, que seguem cegamente as ordens de Alexandre de Moraes, são responsáveis por isso”, acusou.

Eduardo também disse que o bloqueio de suas contas bancárias e as da esposa dificultam a contratação de segurança privada para a família. “E agora como é que eu fico? O filha da puta do Alexandre Moraes congelou a minha conta e congelou a conta da minha mulher. Como é que eu vou arranjar um segurança para eles? E quem bancar esse segurança, será que não vai estar entrando também num dos inquéritos do Alexandre de Moraes? Desculpa, mas não tem como não perder a cabeça”, disparou.

???? BANDIDOS SEQUESTRARAM MEUS AVÓS E MINHA MÃE. ORDENS DE MORAES?



Hoje cedo, bandidos invadiram a casa dos meus avós, um casal de mais de 80 anos de idade, indefesos, no estado do Rio de Janeiro. Minha mãe, Rogéria, também estava lá.



Eles chegaram gritando: “Sabemos que Jair… pic.twitter.com/gLYgPEmht7 — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) August 24, 2025

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

O que aconteceu na casa dos avós dos Bolsonaro?