DEPUTADO FEDERAL

Eduardo Bolsonaro sobre assalto aos avós: 'Ordens de Moraes?'

Eduardo Bolsonaro insinuou que ministro do STF teria relação com assalto à casa dos avós no Rio; familiares foram feitos reféns, mas passam bem

Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política.
25/08/2025 11:59

Maioria dos brasileiros considera que Eduardo está agindo por interesses próprios
O deputado ainda afirmou que a ação criminosa estaria ligada a medidas determinadas pelo ministro do Supremo crédito: Platobr Politica

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) insinuou, em suas redes sociais, que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi responsável pelo assalto à casa dos seus avós, no Rio de Janeiro, nesse domingo (24/8). Para o parlamentar, o crime tem relação com a “perseguição política” que a família Bolsonaro tem enfrentado.

“Minha mãe, meu avô e minha avó ficaram mais de uma hora em cativeiro em sua própria casa. Os criminosos disseram: ‘A gente sabe quem são vocês. Jair Bolsonaro está repassando dinheiro para vocês e a gente quer esse dinheiro’. Isso é para mostrar a guerra que estamos travando”, disse o parlamentar, em vídeo publicado nas redes sociais, nesse domingo.

O deputado ainda afirmou que a ação criminosa estaria ligada a medidas determinadas pelo ministro do Supremo. “Essa irresponsabilidade, no mínimo, ou medida pensada, é para tentar nos assassinar e parar as denúncias de violações de direitos humanos que fazemos nos Estados Unidos. Vocês, que seguem cegamente as ordens de Alexandre de Moraes, são responsáveis por isso”, acusou.

Eduardo também disse que o bloqueio de suas contas bancárias e as da esposa dificultam a contratação de segurança privada para a família. “E agora como é que eu fico? O filha da puta do Alexandre Moraes congelou a minha conta e congelou a conta da minha mulher. Como é que eu vou arranjar um segurança para eles? E quem bancar esse segurança, será que não vai estar entrando também num dos inquéritos do Alexandre de Moraes? Desculpa, mas não tem como não perder a cabeça”, disparou.

O que aconteceu na casa dos avós dos Bolsonaro?

  • O assalto ocorreu na manhã de domingo (24/8), em Resende (RJ);
  • Eduardo Bolsonaro diz que sua mãe e os avós foram feitos reféns durante a ação criminosa;
  • Seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro, disse que os familiares estão “todos bem” após o episódio;
  • A Polícia Civil informou que a ocorrência é investigada pela 89ª DP (Resende);
  • Perícia foi realizada no local, e agentes buscam imagens de câmeras de segurança para identificar os suspeitos;
  • Nas redes sociais, Eduardo e Flávio publicaram imagens da residência revirada, com objetos espalhados pelo chão e pela cama.

