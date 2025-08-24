Assine
'TODOS BEM'

Flávio Bolsonaro sobre assalto na casa dos avós: 'Uma hora de terror'

O senador disse que os criminosos abordaram a sua mãe 'dizendo que sabiam quem ela era e querendo saber onde estava o dinheiro'

24/08/2025 16:08 - atualizado em 24/08/2025 16:11

Flávio Bolsonaro disse que não havia dinheiro na casa, mas os assaltantes levaram joias
Flávio Bolsonaro disse que não havia dinheiro na casa, mas os assaltantes levaram joias crédito: Instagram/Reprodução

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) relatou nas redes sociais que a mãe e os avós sofreram um assalto e foram feitos de reféns pelos criminosos. O caso ocorreu na manhã deste domingo (24/8) na cidade de Rezende, no Rio de Janeiro. Flávio pontuou que os familiares estão "todos bem".

À reportagem, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) disse que já investiga o caso, sob os cuidados da 89ª DP (Resende), e que "foi realizada (uma) perícia de local e os agentes buscam por imagens de câmeras de segurança da região. Outras diligências seguem para identificar e responsabilizar os autores do crime". A reportagem também tenta contato com a polícia militar do estado e em caso de resposta, o texto será atualizado.

Nas imagens publicadas no perfil oficial do Instagram, Flávio mostra a casa dos parentes revirada e com objetos jogados sobre o chão e em cima da cama. No vídeo aparecem os avós do senador enquanto uma mulher relata detalhes da invasão à casa.

Flávio escreveu que não se trata de "simples assalto" e que os criminosos abordaram a sua mãe "dizendo que sabiam quem ela era e querendo saber onde estava o 'dinheiro que o Bolsonaro mandava para meus avós'".

Ainda de acordo com o senador, não tinha dinheiro na casa, mas os assaltantes levaram joias. Flávio completou que "graças a Deus estão todos bem, mas foi mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva".

