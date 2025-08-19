Deputado bolsonarista na Assembleia chama Zema de 'canalha'

O deputado estadual Cabo Caporezzo (PL) chamou o governador Romeu Zema (Novo) de "canalha" durante discurso na tribuna da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), nesta terça-feira (19/8).

Os ataques do deputado ao governador foram motivados por críticas feitas por Zema à atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que tem reivindicado sanções tarifarias contra o Brasil e contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), em especial Alexandre de Moraes.

"É um canalha. Ele (Zema) é um canalha que ataca o único homem que está conseguindo responsabilizar um violador de direitos que levou o Poder Judiciário para o completo desprestígio, que prendeu mais de dois mil inocentes. Ele sim, luta pela liberdade dos 210 milhões de brasileiros que você, Zema, diz representar", disse.

Segundo ele, Zema e outros pré-candidatos à Presidência da República "querem apenas entrar no espólio de Bolsonaro, se encostando nele de forma vergonhosa e patética", criticou.

Caporezzo criticou também o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), outro pré-candidato ao Planalto nas eleições presidenciais do ano que vem. De acordo com o deputado, Caiado impôs uma "ditadura" no estado, na época da pandemia, com medidas restritivas. Ele criticou ainda a condecoração por parte do governador ministros do STF.

"Eles querem, na verdade, agradar o bolsonarismo e agradar ao mesmo tempo aqueles que tentam destruir o Estado democrático de direito no Brasil, para que assim, com essa postura, fiquem bem com todo mundo", afirmou.

A postura de governadores de direita em se lançarem pré-candidatos à Presidência desagrada a ala mais radical do bolsonarismo. No domingo (17/8), um dia após Zema ser lançado pelo partido Novo, o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) chamou as lideranças de “ratos” e recebeu o endosso do irmão Eduardo. Zema respondeu ontem, dizendo que "Até marido e mulher discordam".