Girão sobre Zema: 'Seria senador com o pé nas costas, mas escolheu servir'

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

São Paulo - O senador Eduardo Girão (Novo-CE) foi uma das autoridades presentes no evento de lançamento da pré-candidatura de Romeu Zema (Novo) à Presidência da República neste sábado (16/8), em São Paulo. O cearense é o único representante do partido do governador mineiro no Senado e tratou o correligionário como um ‘missionário predestinado’.

Em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, Girão seguiu o tom do evento que, além de marcar o lançamento da pré-campanha de Zema, celebrava a 9ª convenção nacional do Partido Novo. O senador disse que o mineiro recuperou um estado ‘destruído’ pelo PT e que deverá repetir o feito em escala nacional.

Para Girão, Romeu Zema teria vaga garantida no Senado. O único senador do Novo, no entanto, louvou a decisão do único governador do partido em tentar o Palácio do Planalto.

“Zema vai ser nosso grande líder. Estou muito feliz com a coragem dele em colocar seu nome para presidente. Esse desprendimento tem uma força muito grande. Ele poderia ser senador com o pé nas costas, mas escolheu o caminho da presidência porque quer servir o Brasil”, avaliou Girão.

Eduardo Girão é um dos senadores mais vocais na defesa de pautas bolsonaristas em Brasília. Ele estava entre os parlamentares que se amotinaram nas mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal na primeira semana de agosto em protesto pelo impeachment de Alexandre de Moraes, fim do foro privilegiado e pela anistia aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.