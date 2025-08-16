Assine
JUDICIÁRIO

Bolsonaro deixa prisão domiciliar para fazer exames

Entre os exames, estão coleta de sangue e urina, endoscopia e tomografia. Ex-presidente está em prisão domiciliar e foi autorizado a sair para fazer os procedimentos

16/08/2025 10:48

Chegada de Jair Bolsonaro ao hospital DF Star, neste sábado (16/8)
Chegada de Jair Bolsonaro ao hospital DF Star, neste sábado (16/8) crédito: Giovanna Kunz/CB

O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou ao Hospital DF Star, na Asa Sul, para fazer exames médicos na manhã desde sábado (16/8). A previsão é de que ele permaneça na unidade de saúde pelas próximas oito horas. Ele foi recebido por um grupo de apoiadores que aguardava na entrada, entoando cantos religiosos, orações e palavras de incentivo. Muitos exibiam bandeiras do Brasil e vestiam camisetas da seleção.

Veja o momento da chegada:

 

Entre os exames, estão coleta de sangue e urina, endoscopia e tomografia. "A depender dos resultados, poderão ser indicadas complementações diagnósticas e/ou medidas terapêuticas adicionais", diz a solicitação enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O ministro Alexandre de Moraes autorizou a saída de Bolsonaro e exigiu a apresentação do atestado de comparecimento do ex-presidente ao hospital em até 48 horas após a saída.

Prisão domiciliar

Bolsonaro cumpre, desde 4 de agosto, prisão domiciliar, conforme determinação de Moraes. A decisão foi motivada pelo descumprimento de medidas cautelares previamente impostas pela Corte.

alexandre-de-moraes distrito-federal exames jair-bolsonaro stf

