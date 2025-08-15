Assine
overlay
Início Política
FAMÍLIA BOLSONARO

Michelle nega churrasco para Bolsonaro: "Tal evento não ocorreu"

Ex-primeira-dama afirmou que encontro de Luciano Zucco com Jair Bolsonaro, autorizado pela Justiça, não teve anuência da família

Publicidade
Carregando...
BL
Bianca Lucca
BL
Bianca Lucca
Repórter
15/08/2025 12:44 - atualizado em 15/08/2025 12:58

compartilhe

Siga no
x
Former Brazilian President Jair Bolsonaro (R) accompanies his wife, Michelle Bolsonaro (2-L), at Brasilia airport on January 18, 2025, to board a plane bound for the US to represent him in President-elect Donald Trump's inauguration after a Brazilian judge denied his request to travel. A Brazilian judge on Friday rejected an appeal by former president Jair Bolsonaro to have his passport returned to him so he could attend the inauguration of his hero, US President-elect Donald Trump. The right-wing former leader had his passport seized in February 2024 as part of an investigation into his role in masterminding an alleged coup attempt to remain in power after losing elections in 2022. (Photo by EVARISTO SA / AFP) Caption
Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto crédito: AFP

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não ficou feliz com os comentários feitos pelo deputado Luciano Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara dos Deputados, que visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em uma residência no Jardim Botânico. Na noite dessa quinta-feira (14/8), horas depois da visita do parlamentar, Michelle emitiu um pronunciamento no Instagram rebatendo comentários de Zucco. 

Em postagens nas redes sociais, o deputado afirmou que levaria picanha e carvão para um churrasco na casa do ex-presidente, mas Michelle negou a informação. "Tal evento não ocorreu", disse. 

"O episódio ocorrido hoje em minha residência, envolvendo o deputado Zucco, não contou com a nossa anuência. A visita tinha caráter restrito, breve e voltado exclusivamente a fins humanitários - e não conforme divulgado pelo parlamentar em vídeo, no qual, ao deixar sua residência, afirmou que realizaria um churrasco em minha casa. Tal evento não ocorreu", escreveu a ex-primeira dama. 

Leia Mais

Michelle agradeceu o "carinho que muitos desejam transmitir" a Bolsonaro, mas pediu que os próximos visitantes "compreendam e respeitem a sensibilidade do momento, abstendo-se de atitudes que possam deturpar a finalidade da visita ou prejudicar a imagem do Presidente Jair Bolsonaro". 

Depois do encontro, Zucco relatou ter levado ao ex-presidente informações sobre o andamento de pautas no Legislativo, como a proposta de anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro, o fim do foro privilegiado e o processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. “Fui como amigo e como líder da oposição, para conversar sobre o cenário atual e relatar o trabalho que temos desenvolvido no Congresso”, afirmou.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto, a partir de determinação do ministro Alexandre de Moraes. O ex-presidente só pode receber visita de familiares próximos, advogados e médicos. Qualquer outra visita precisa ser autorizada previamente pelo STF. 

Pelas redes sociais, Michelle compartilha momentos em casa com Bolsonaro — mas sem mostrar o ex-presidente nas imagens. Em um storie recente, ela publicou que estava jogando baralho com o marido e a filha.

Vale lembrar que, de acordo com as medidas cautelares, Bolsonaro não pode usar as redes sociais e não pode publicar mensagens em contas de terceiros. 

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes bolsonaro michelle-bolsonaro stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay