Michelle nega churrasco para Bolsonaro: "Tal evento não ocorreu"

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não ficou feliz com os comentários feitos pelo deputado Luciano Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara dos Deputados, que visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em uma residência no Jardim Botânico. Na noite dessa quinta-feira (14/8), horas depois da visita do parlamentar, Michelle emitiu um pronunciamento no Instagram rebatendo comentários de Zucco.

Em postagens nas redes sociais, o deputado afirmou que levaria picanha e carvão para um churrasco na casa do ex-presidente, mas Michelle negou a informação. "Tal evento não ocorreu", disse.

"O episódio ocorrido hoje em minha residência, envolvendo o deputado Zucco, não contou com a nossa anuência. A visita tinha caráter restrito, breve e voltado exclusivamente a fins humanitários - e não conforme divulgado pelo parlamentar em vídeo, no qual, ao deixar sua residência, afirmou que realizaria um churrasco em minha casa. Tal evento não ocorreu", escreveu a ex-primeira dama.

Michelle agradeceu o "carinho que muitos desejam transmitir" a Bolsonaro, mas pediu que os próximos visitantes "compreendam e respeitem a sensibilidade do momento, abstendo-se de atitudes que possam deturpar a finalidade da visita ou prejudicar a imagem do Presidente Jair Bolsonaro".

Depois do encontro, Zucco relatou ter levado ao ex-presidente informações sobre o andamento de pautas no Legislativo, como a proposta de anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro, o fim do foro privilegiado e o processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. “Fui como amigo e como líder da oposição, para conversar sobre o cenário atual e relatar o trabalho que temos desenvolvido no Congresso”, afirmou.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto, a partir de determinação do ministro Alexandre de Moraes. O ex-presidente só pode receber visita de familiares próximos, advogados e médicos. Qualquer outra visita precisa ser autorizada previamente pelo STF.

Pelas redes sociais, Michelle compartilha momentos em casa com Bolsonaro — mas sem mostrar o ex-presidente nas imagens. Em um storie recente, ela publicou que estava jogando baralho com o marido e a filha.

Vale lembrar que, de acordo com as medidas cautelares, Bolsonaro não pode usar as redes sociais e não pode publicar mensagens em contas de terceiros.