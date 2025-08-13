Assine
overlay
Início Política
TARIFAÇO

Haddad: 'Somos sancionados por sermos mais democráticos que o agressor'

Governo anunciou R$ 30 bilhões em linha de crédito para socorrer empresas exportadoras para os Estados Unidos

Publicidade
Carregando...
Bruno Nogueira
Bruno Nogueira
Repórter
Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
13/08/2025 15:06

compartilhe

Siga no
x
Fernando Haddad, ministro da Fazenda.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda afirmou que o Brasil está 'sujeito a uma retaliação injustificável do ponto de vista político e econômico' crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), disse que o Brasil está sendo sancionado por ser mais democrático que “seu agressor”, ao anunciar o plano de contingência ao tarifaço dos Estados Unidos sobre os produtos exportados pelo país, nesta quarta-feira (13/8). Segundo o petista, a retaliação econômica de Donald Trump é uma “situação inusitada”.

“Estamos em uma situação muito inusitada porque o Brasil é um país que está sendo sancionado por ser mais democrático que seu agressor. É uma situação inédita e muito incomum no mundo. Um país que não persegue adversários, imprensa, escritórios de advocacia, universidades, imigrantes legais ou ilegais, está sujeito a uma retaliação injustificável do ponto de vista político e econômico”, disse.

Leia Mais

Haddad esteve ao lado de outros ministros e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio do Planalto, para anunciar a primeira parte do pacote de medidas para socorrer os exportadores brasileiros que foram sobretaxados em 50% nos Estados Unidos.

A principal medida anunciada foi uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para auxiliar os impactados. O presidente Lula assinou uma medida provisória para viabilizar a linha de crédito, e que agora “passa a bola” para a Câmara e o Senado. “A crise existe para nós criarmos novas coisas. O que é desagradável é que as razões justificadas para impor tarifas ao Brasil não existem”, disse.

Lula também destacou que não vai assinar a reciprocidade prevista na legislação, com o objetivo de não piorar a relação com os americanos. “Nós não estamos anunciando reciprocidade, veja como nós somos negociadores”, disse.

Além da linha de crédito, o plano prevê o adiamento por até dois meses no pagamento de tributos federais e compras públicas de perecíveis. As medidas entram em vigor com a Medida Provisória, porém o Congresso deve aprovar o plano em até 120 dias para que continue válida.

Tópicos relacionados:

camara-dos-deputados donald-trump eua fernando-haddad lula senado stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay