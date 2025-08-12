Assine
overlay
Início Política
LEGISLATIVO

Câmara aprova projeto que transforma BH em 'Capital do Bitcoin'

Vereadores aprovovaram o projeto de lei por 29 votos, contra sete e outros quatro parlamentares se abstiveram

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
12/08/2025 19:00

compartilhe

Siga no
x
Câmara aprovou projeto que torna BH a Capital do Bitcoin
Câmara aprovou projeto que torna BH a Capital do Bitcoin crédito: Denis Dias/CMBH

A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) aprovou nesta terça-feira (12/8) o projeto de lei de autoria do vereador Vile Santos (PL) que torna a cidade a "Capital do Bitcoin". A matéria foi aprovada por 29 votos, sete vereadores votaram contra e quatro se abstiveram.

Leia Mais

"O presente projeto tem como objetivo posicionar Belo Horizonte como referência nacional no estudo, debate e desenvolvimento do setor de criptoativos, consolidando sua imagem como a capital do Bitcoin", justificou o político.

O projeto, segundo Santos, tem o intuito de incentivar a educação, o empreendedorismo digital e a inovação tecnológica.

O texto autoriza que a Prefeitura de Belo Horizonte possa implementar projetos e iniciativas para aplicação de tecnologias relacionadas ao Bitcoin e demais criptoativos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na última quarta-feira (6/8), a Câmara revogou o título que tornou Belo Horizonte a "Capital do grau", proposta em 2022, também com o objetivo de promover a prática em locais fechados.

Tópicos relacionados:

bitcoin camara-municipal-de-belo-horizonte cmbh criptomoedas vereadores

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay