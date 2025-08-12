Câmara aprova projeto que transforma BH em 'Capital do Bitcoin'

A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) aprovou nesta terça-feira (12/8) o projeto de lei de autoria do vereador Vile Santos (PL) que torna a cidade a "Capital do Bitcoin". A matéria foi aprovada por 29 votos, sete vereadores votaram contra e quatro se abstiveram.

"O presente projeto tem como objetivo posicionar Belo Horizonte como referência nacional no estudo, debate e desenvolvimento do setor de criptoativos, consolidando sua imagem como a capital do Bitcoin", justificou o político.

O projeto, segundo Santos, tem o intuito de incentivar a educação, o empreendedorismo digital e a inovação tecnológica.

O texto autoriza que a Prefeitura de Belo Horizonte possa implementar projetos e iniciativas para aplicação de tecnologias relacionadas ao Bitcoin e demais criptoativos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na última quarta-feira (6/8), a Câmara revogou o título que tornou Belo Horizonte a "Capital do grau", proposta em 2022, também com o objetivo de promover a prática em locais fechados.