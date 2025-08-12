Câmara aprova projeto que transforma BH em 'Capital do Bitcoin'
Vereadores aprovovaram o projeto de lei por 29 votos, contra sete e outros quatro parlamentares se abstiveram
compartilheSiga no
A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) aprovou nesta terça-feira (12/8) o projeto de lei de autoria do vereador Vile Santos (PL) que torna a cidade a "Capital do Bitcoin". A matéria foi aprovada por 29 votos, sete vereadores votaram contra e quatro se abstiveram.
Leia Mais
"O presente projeto tem como objetivo posicionar Belo Horizonte como referência nacional no estudo, debate e desenvolvimento do setor de criptoativos, consolidando sua imagem como a capital do Bitcoin", justificou o político.
O projeto, segundo Santos, tem o intuito de incentivar a educação, o empreendedorismo digital e a inovação tecnológica.
- Câmara de Belo Horizonte revoga título de 'Capital do grau'
- Projeto de lei que proíbe homenagens a escravocratas é aprovado em 1º turno
- Câmara aprova reajuste de 2,49% para os servidores da PBH em definitivo
O texto autoriza que a Prefeitura de Belo Horizonte possa implementar projetos e iniciativas para aplicação de tecnologias relacionadas ao Bitcoin e demais criptoativos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Na última quarta-feira (6/8), a Câmara revogou o título que tornou Belo Horizonte a "Capital do grau", proposta em 2022, também com o objetivo de promover a prática em locais fechados.