Lula diz que espera se encontrar com Trump e 'conversar civilizadamente'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (12/8) que espera se encontrar com o presidente americano Donald Trump para conversar de forma civilizada e disse que acha que quem estiver trabalhando contra os interesses do país no exterior devem ser julgados como traidores da pátria.

"Eu espero que algum dia eu possa encontrar com o presidente Donald Trump e conversar como dois seres humanos civilizados, como deve ser a relação entre dois chefes de estado. (...) Não é da parte do Brasil que você tem qualquer empecilho na conversação com os Estados Unidos", afirmou em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo da BandNews.

O petista afirmou que não tem nenhum interesse em manter uma relação pessoal com o americano, mas que o respeito e a conversa são fundamentais para que sejam fechados acordos. Frente às tarifas de 50% que Donald Trump aplicou aos produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos, Lula afirmou que irá viajar em outubro, já adiantando idas a Malásia e a Indonésia na Ásia, para buscar novos mercados para as produções nacionais.

Entre os pedidos de Trump para redução das taxas está que a Justiça brasileira interrompa do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, réu por tentativa de golpe de Estado, e outros aliados.

Já sobre a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do influencer e neto do ex-ditador João Baptista Figueiredo, Paulo Figueiredo, que estão nos Estados Unidos desde o início do ano, buscando sanções ao Brasil e aos representantes dos Três Poderes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Eu acho que esses meninos (Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo) estão cometendo um crime de traição a pátria e que eles serão julgados aqui no Brasil", disse o petista.