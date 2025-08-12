Assine
BRASIL-EUA

Lula diz que espera se encontrar com Trump e 'conversar civilizadamente'

Presidente Lula considerou que os brasileiros que atuam pelas sanções ao país devem ser julgados como traidores da pátria

Repórter
12/08/2025 21:08

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva dá entrevista para o jornalista Reinaldo Azevedo onde abordou diversos assuntos, como Trump, Tarifa, acordos comerciais e outros crédito: Reprodução/BandNews

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (12/8) que espera se encontrar com o presidente americano Donald Trump para conversar de forma civilizada e disse que acha que quem estiver trabalhando contra os interesses do país no exterior devem ser julgados como traidores da pátria.

Leia Mais

"Eu espero que algum dia eu possa encontrar com o presidente Donald Trump e conversar como dois seres humanos civilizados, como deve ser a relação entre dois chefes de estado. (...) Não é da parte do Brasil que você tem qualquer empecilho na conversação com os Estados Unidos", afirmou em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo da BandNews.

O petista afirmou que não tem nenhum interesse em manter uma relação pessoal com o americano, mas que o respeito e a conversa são fundamentais para que sejam fechados acordos. Frente às tarifas de 50% que Donald Trump aplicou aos produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos, Lula afirmou que irá viajar em outubro, já adiantando idas a Malásia e a Indonésia na Ásia, para buscar novos mercados para as produções nacionais.

Entre os pedidos de Trump para redução das taxas está que a Justiça brasileira interrompa do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, réu por tentativa de golpe de Estado, e outros aliados.

Já sobre a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do influencer e neto do ex-ditador João Baptista Figueiredo, Paulo Figueiredo, que estão nos Estados Unidos desde o início do ano, buscando sanções ao Brasil e aos representantes dos Três Poderes.

"Eu acho que esses meninos (Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo) estão cometendo um crime de traição a pátria e que eles serão julgados aqui no Brasil", disse o petista.

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes lula tarifaco taxacao trump

