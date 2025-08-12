Lula diz que espera se encontrar com Trump e 'conversar civilizadamente'
Presidente Lula considerou que os brasileiros que atuam pelas sanções ao país devem ser julgados como traidores da pátria
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (12/8) que espera se encontrar com o presidente americano Donald Trump para conversar de forma civilizada e disse que acha que quem estiver trabalhando contra os interesses do país no exterior devem ser julgados como traidores da pátria.
"Eu espero que algum dia eu possa encontrar com o presidente Donald Trump e conversar como dois seres humanos civilizados, como deve ser a relação entre dois chefes de estado. (...) Não é da parte do Brasil que você tem qualquer empecilho na conversação com os Estados Unidos", afirmou em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo da BandNews.
O petista afirmou que não tem nenhum interesse em manter uma relação pessoal com o americano, mas que o respeito e a conversa são fundamentais para que sejam fechados acordos. Frente às tarifas de 50% que Donald Trump aplicou aos produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos, Lula afirmou que irá viajar em outubro, já adiantando idas a Malásia e a Indonésia na Ásia, para buscar novos mercados para as produções nacionais.
Entre os pedidos de Trump para redução das taxas está que a Justiça brasileira interrompa do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, réu por tentativa de golpe de Estado, e outros aliados.
Já sobre a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do influencer e neto do ex-ditador João Baptista Figueiredo, Paulo Figueiredo, que estão nos Estados Unidos desde o início do ano, buscando sanções ao Brasil e aos representantes dos Três Poderes.
"Eu acho que esses meninos (Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo) estão cometendo um crime de traição a pátria e que eles serão julgados aqui no Brasil", disse o petista.