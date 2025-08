Chanceler condena "conluio" de brasileiros com os EUA

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, condenou o que chamou de “conluio entre brasileiros e forças estrangeiras” para atacar instituições e a soberania brasileira, em uma referência à articulação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) e do jornalista Paulo Figueiredo para que os Estados Unidos sancionassem ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

O chanceler participou do aniversário de 80 anos do Instituto Rio Branco, nesta segunda-feira (4/8). Vieira disse ainda que “amantes confessos da intervenção estrangeira não terão êxito em sua tentativa de subverter a ordem democrática e constitucional”.

“Tenho enorme orgulho e sentido de responsabilidade na atual tarefa de liderar o Itamaraty na defesa da soberania brasileira de ataques orquestrados por brasileiros em conluio com forças estrangeiras. Nesse ultrajante conluio, que tem como alvo a nossa democracia, os fatos e a realidade não importam para os que se erigem em veículo antipatriótico de intervenções estrangeiras", declarou.

Na última quarta-feira (30/7), Trump confirmou uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Como justificativa, o magnata republicano afirmou que o ministro Alexandre de Moraes viola direitos humanos ao “perseguir e censurar” americanos e brasileiros, e ainda classificou o julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de “caça às bruxas”.

No mesmo dia, Vieira teve uma reunião com o seu homônimo nos Estados Unidos, o secretário de estado Marco Rubio. Na ocasião, ele disse que o Brasil está disposto a negociar com os americanos, mas que é “inaceitável e descabida a ingerência na soberania nacional”.

Hoje, em frente a uma plateia de diplomatas, o chanceler brasileiro voltou a reforçar que a “soberania não é moeda de troca”. "Nossa sociedade democrática e suas instituições derrotaram uma tentativa de golpe militar, cujos responsáveis estão hoje no banco dos réus, em processos transparentes, transmitidos pela TV em tempo real, com direito à ampla defesa. A Constituição Cidadã não está e nunca estará em qualquer mesa de negociação", afirmou.