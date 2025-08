"Trump é o maior líder do fascismo", diz Edinho Silva, presidente do PT

O recém-empossado presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, afirmou neste domingo (3/7) que a legenda precisa se preparar para manter seu projeto político mesmo após a saída do presidente Luiz Inácio Lula da Silva das disputas eleitorais. Durante o encontro nacional do partido, em Brasília, que contou com a presença de Lula e de 11 ministros, Edinho disse que a sucessão não se dará em torno de um nome, mas sim da força institucional do PT.

“Essa eleição [de 2026] é de fato a mais importante da nossa vida. Temos a responsabilidade de construir o partido para quando o presidente Lula não estiver mais nas urnas disputando o projeto. Ele nos deixa um legado fundamental, mas sempre disputou eleições em momentos de crise. Após 2026, por direito ao descanso, não teremos mais. O seu substituto não será um nome, mas o PT”, declarou.

O ex-prefeito de Araraquara (SP) também aproveitou o discurso para criticar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela decisão de aumentar em 40% a tarifa sobre produtos brasileiros — elevando a taxação total para 50%. Edinho classificou o republicano como “o maior líder do fascismo” e o acusou de negar a urgência das mudanças climáticas.

“Nós estamos enfrentando o maior líder do fascismo, que é Donald Trump. Se o Trump representa o fascismo e nega a urgência climática, nós temos que dizer não a isso”, afirmou, emendando críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem também chamou de fascista.

O encontro nacional do PT reuniu figuras centrais do governo. Entre os presentes estavam Jorge Messias (AGU), Camilo Santana (Educação), Anielle Franco (Igualdade Racial), Luiz Marinho (Trabalho), Waldez Goés (Desenvolvimento Regional), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Luciana Santos (Tecnologia), Wellington Dias (Assistência Social) e Macaé Evaristo (Direitos Humanos).