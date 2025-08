"É inacreditável o que está acontecendo no Brasil", diz Gleisi sobre intervenções dos EUA

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, acusou o ex-presidente da República e família dele de articularem contra o Brasil em benefício de interesses estrangeiros. Sem citar Jair Bolsonaro, Gleisi afirmou que o país enfrenta uma situação inédita de ameaça à soberania nacional. As declarações ocorreram na manhã deste domingo, durante o 17º Encontro Nacional do PT.

“Agora nós temos que lutar contra a intervenção estrangeira no nosso país. É inacreditável o que está acontecendo no Brasil. Eu nunca achei, e acho que ninguém aqui nunca achou, que viveríamos algo assim”, declarou. Segundo ela, tais ações estariam ligadas a um projeto de anistia defendido por grupos que, nas palavras da petista, “tentaram dar o golpe e agora querem um golpe continuado”.

Repetindo o coro “Sem anistia”, Gleisi acusou adversários políticos de “se fantasiarem com a bandeira brasileira” e, ao mesmo tempo, “entregarem o país ao estrangeiro”. A líder petista enfatizou que a soberania, a democracia e a autonomia dos poderes não estão em negociação, mesmo diante de divergências comerciais com outros países.

“Nunca nos recusamos a sentar na mesa e negociar a questão comercial. Temos mais de 200 anos de relações com os Estados Unidos. Mas nós não vamos negociar a nossa soberania”, afirmou.

Gleisi também fez um elogio público ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que, segundo ela, tem sido “fundamental no encaminhamento desse processo” e “não tem baixado a cabeça” diante das pressões. “Em nome dele, cumprimento todo o Supremo”, completou.

Taxação

Ela também voltou a defender a taxação de bancos e de casas de apostas (“bets”) durante o Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), realizado em Brasília. O evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e marcou a conclusão do processo interno de eleições da legenda, além da posse do ex-prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva, como novo presidente nacional do partido.

“Precisamos combater a injustiça no Brasil. Não é possível que os muito ricos não paguem impostos e a carga recaia sobre a classe mais pobre. Não é possível essa concentração. O senhor [Lula] novamente nos direcionou, enviando projetos importantes ao Congresso, como a desoneração do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. O PT está de parabéns pela campanha que está fazendo. Temos que taxar bancos e bets. E, neste semestre, temos desafios no Congresso: votar o Imposto de Renda e a emenda das bets”, declarou Gleisi, sendo aplaudida e ovacionada pelo público.

Durante o início do discurso, participantes do encontro entoaram gritos de apoio: “A Gleisi foi, para a gente, uma excelente presidente”.

O encontro reuniu parte significativa da cúpula ministerial do governo. Além de Gleisi, estiveram presentes Jorge Messias (Advocacia-Geral da União), Camilo Santana (Educação), Anielle Franco (Igualdade Racial), Luiz Marinho (Trabalho), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social) e Macaé Evaristo (Direitos Humanos).

A defesa de uma nova tributação para o setor financeiro e para empresas de apostas online é uma das bandeiras recentes do PT no debate econômico. O governo também busca ampliar a progressividade do sistema tributário, com medidas que incluem isenção de Imposto de Renda para rendimentos mensais de até R$ 5 mil e a criação de novas formas de arrecadação voltadas aos chamados “super-ricos”.