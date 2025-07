Deputado aciona STF para impedir nomeação de Eduardo Bolsonaro em estados

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira (22/7) para impedir que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) seja nomeado para cargos estaduais na gestão de governadores aliados. O petista também pediu o afastamento cautelar do mandato do bolsonarista.

Segundo o blog da jornalista Andréia Sadi, no g1, aliados do clã Bolsonaro cogitam essa estratégia para que Eduardo possa manter o cargo de deputado federal mesmo após o fim da licença de 120 dias. O filho 03 de Jair Bolsonaro (PL) está nos Estados Unidos articulando com o governo de Donald Trump sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), em retaliação ao julgamento da suposta trama golpista.

Na petição protocolada no STF, Lindbergh Farias afirma que a nomeação para um cargo de secretário estadual tem como objetivo garantir a “sustentação financeira” de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

“Pedimos que Eduardo Bolsonaro seja proibido de ser nomeado para cargo fantasma em governos aliados — manobra para bancar sua fuga e blindá-lo da Justiça. Também pedimos seu afastamento cautelar do mandato. Quem ataca o Brasil de fora não pode seguir com foro e salário pagos pelo povo”, disse o parlamentar em suas redes.

O cargo estadual estaria sendo aventado na gestão do governador Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, ou na gestão de Jorginho Mello, em Santa Catarina. Os dois governadores são filiados ao Partido Liberal (PL) e fieis seguidores do ex-presidente.

A licença de 120 dias do mandato de Eduardo Bolsonaro terminou no domingo (20/7). O parlamentar afirmou que não vai renunciar ao cargo, mas caso não justifique suas faltas nas sessões ordinárias da Câmara pode perder o mandato.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia