Eduardo Bolsonaro insinua contato diplomático nos EUA e ironiza Moraes

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) publicou neste sábado (19/7) uma foto em frente ao Edifício Harry S. Truman, sede do Departamento de Estado dos Estados Unidos, ao lado do jornalista e influenciador de extrema direita Paulo Figueiredo. A imagem foi acompanhada de uma provocação ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que proibiu o pai de Eduardo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, de manter contato com diplomatas enquanto estiver sob medidas cautelares.

Moraes proibiu @jairbolsonaro de falar com embaixadores. Mas não se preocupe, o chefe dos embaixadores aqui no State Departament (MRE) está ciente disso tudo - e Moraes não pode fazer nada.



???? State Departament pic.twitter.com/Pv7Yf7L1bH — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) July 19, 2025

“Moraes proibiu Jair Bolsonaro de falar com embaixadores. Mas não se preocupe, o chefe dos embaixadores aqui no State Departament (MRE) está ciente disso tudo - e Moraes não pode fazer nada”, escreveu em rede social.

Trump enxergou que existe uma elite financeira que dá suporte ao regime brasileiro - Lula não saiu da cadeia para a presidência sozinho. Daí veio a taxação de 50%.



Na minha entrevista de ontem na CNN enfatizei que estes atores têm que pressionar Moraes a ler a carta de… pic.twitter.com/SUQizOpqaB — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) July 19, 2025

A frase sugere que o deputado estaria comunicando autoridades americanas sobre suas críticas ao Judiciário brasileiro, embora não haja registro de encontro com representantes oficiais do governo dos EUA. O chefe da diplomacia americana é o Secretário de Estado, Antony Blinken.

Mais cedo, o parlamentar já havia feito publicações ligando a nova taxação imposta pelos Estados Unidos ao Brasil à atuação do ex-presidente Donald Trump. “Trump enxergou que existe uma elite financeira que dá suporte ao regime brasileiro — Lula não saiu da cadeia para a presidência sozinho. Daí veio a taxação de 50%”, escreveu, em referência às tarifas anunciadas recentemente pelo governo norte-americano.

Indecoroso é uma corta alterar toda a sua jurisprudência, mais de uma vez, para manter consigo um caso que seria para um juiz de 1º grau.



Ainda dá tempo de seguir a constituição e desfazer esta lambança. — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) July 19, 2025

Eduardo também afirmou ter pedido à “elite internacional” que pressione Moraes a ler uma suposta carta enviada por Trump. “Eu não tenho o poder da caneta, só vejo um cenário mais claro pois estou dentro do campo de batalha, não dependendo de informação enviesada de mídia nenhuma”, declarou.

Na mesma sequência de postagens, o deputado criticou a atuação do STF, acusando a Corte de mudar sua jurisprudência para manter sob controle os casos envolvendo Bolsonaro. “Ainda dá tempo de seguir a Constituição e desfazer esta lambança”, publicou.