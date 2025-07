Zema entrega medalhas para entidades que atuam no desenvolvimento de Minas

O governador Romeu Zema (Novo) entregou nesta quarta-feira (16/7) a Medalha do Dia do Estado de Minas Gerais, em evento realizado em Mariana, primeira capital mineira, a 50 personalidades e entidades por suas atuações em prol do desenvolvimento do estado.

O vice-presidente da Cedro Participações, Eduardo Couto, foi um dos agraciados pela atuação da empresa em Minas. “Para nós é o reconhecimento pelo trabalho que realizamos em benefício da sustentabilidade ambiental e do desenvolvimento socioeconômico de Minas Gerais”, disse.

A iniciativa é promovida pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG) e pela Fundação Clóvis Salgado (FCS), com o objetivo de resgatar símbolos fundacionais da identidade mineira.

