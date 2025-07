Alckmin, Alcolumbre e Hugo Motta se reúnem para discutir tarifaço de Trump

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), reuniram-se nesta quarta-feira (16/7) para discutir estratégias de resposta ao tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra produtos brasileiros.

Em publicação nas redes sociais, Hugo Motta afirmou que o Congresso está pronto para apoiar o governo federal nas negociações com a Casa Branca e reforçou o apelo por união nacional. “O Congresso está pronto para auxiliar o Executivo na negociação, assim como fez com a aprovação da Lei da Reciprocidade. É momento de unidade nacional, proteção da nossa indústria e preservação dos empregos”, escreveu o parlamentar no X (antigo Twitter).

A reunião ocorre uma semana depois de Trump anunciar a decisão de aplicar uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros exportados para o país norte-americano. A justificativa apresentada pelo governo dos Estados Unidos é o tratamento dado pelo governo brasileiro ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e por considerar a relação comercial entre os dois países “desequilibrada”.

Segundo Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, a medida de Trump é resultado de um "lobby que ele vem realizando desde o início do ano" junto a autoridades norte-americanas para pressionar o governo brasileiro.

A Lei da Reciprocidade, citada por Motta, foi aprovada pelo Congresso no início do ano e prevê medidas equivalentes contra países que adotem restrições ou barreiras ao comércio brasileiro.

Pela nova norma, o Brasil poderá aplicar a cidadãos e governos estrangeiros o mesmo tratamento que receber do exterior, abrangendo questões comerciais, concessão de vistos, relações econômicas e diplomáticas.