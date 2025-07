Confira 10 pontos relevantes da pesquisa Quaest sobre Lula, tarifaço e economia

(FOLHAPRESS) - A primeira pesquisa Genial/Quaest realizada após a crise do tarifaço imposto por Donald Trump por pressão da família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) releva uma oscilação positiva na avaliação do presidente Lula (PT) e uma rejeição da maioria às sobretaxas anunciadas pelos Estados Unidos.

A Genial/Quaest fez 2.004 entrevistas em 120 municípios, de quinta-feira (10) até segunda-feira (14). O levantamento da Quaest é financiado pela corretora de investimentos digital Genial Investimentos, controlada pelo banco Genial. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos para mais ou para menos.

1) AVALIAÇÃO DE LULA TEM LEVE OSCILAÇÃO FAVORÁVEL

Lula marca 40% de avaliação negativa, ante 28% de avaliação positiva, uma oscilação favorável em relação à rodada anterior. Há ainda outros 28% que avaliam o governo como regular, e 4% dizem não saber responder.

Na rodada anterior da pesquisa, realizada de 29 de maio a 1º de junho, após o escândalo do INSS, Lula havia atingido o pior patamar do mandato, com avaliação negativa de 43% e positiva de 26%. Outros 28% consideravam a gestão regular.

A diferença entre os índices negativo e positivo entre as duas pesquisas passou de 17 pontos (43 x 26), em maio, para os atuais 12 (40 x 28). A margem de erro dos levantamentos é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

2) AVALIAÇÃO ATUAL DA ECONOMIA

O resultado na avaliação de Lula acompanha a oscilação na opinião sobre a economia do país, de acordo com a pesquisa. Para 21%, a economia melhorou nos últimos 12 meses, índice que era de 18% na rodada anterior. Já para 46% a economia piorou (eram 48% em maio e 56% em março).

3) EXPECTATIVA SOBRE O FUTURO DA ECONOMIA

Questionados sobre a expectativa em relação à economia para os próximos 12 meses, 43% afirmam que irá piorar (eram 30% em maio), atingindo o pior patamar da série histórica (iniciada em junho de 2023). Já os que dizem que a economia irá melhorar agora somam apenas 35%, também o pior patamar da série (eram 45% em maio).

4) INICIATIVAS DO GOVERNO NO CONGRESSO

O levantamento mostra ainda que mais da metade (56%) dos entrevistados diz não ter ficado sabendo da agenda de justiça tributária do governo federal - da mesma forma, os embates recentes entre o Planalto e o Congresso também passaram despercebidos por metade do público.

Para 79% dos entrevistados, o conflito entre governo federal e Congresso mais atrapalha do que ajuda o país - 12% dizem o contrário

5) RICOS X POBRES

Para 63% dos entrevistados, Lula deve sim aumentar os impostos dos mais ricos para diminuir o dos mais pobre. Para 33%, o presidente não deveria adotar esse caminho.

Em outra pergunta sobre o tema, 53% acham que o discurso "ricos contra pobres" não está correto por ampliar a chance de mais conflitos e de polarização no país. Já 38% acham que esse tipo de discurso político está correto. Lula e o PT têm aposta nessa linha.

6) TARIFAÇO DE TRUMP PARA AJUDAR BOLSONARO

De acordo com o levantamento, 72% afirmam ser um erro de Trump impor tarifas ao Brasil por causa de Bolsonaro. Apenas 19% dizem acreditar que o presidente americano está certo ao impor taxas com a justificativa de que há uma perseguição a Bolsonaro no Brasil.

A notícia da carta de Trump a Lula em que o presidente americano anuncia as tarifas ao Brasil chegou a 66% dos entrevistados, enquanto 33% responderam não saber do acontecido. No texto, Trump menciona e pede o fim do julgamento de Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal) pela trama golpista.

7) REAÇÃO DE LULA ÀS SOBRETAXAS ANUNCIADAS PELOS EUA

Segundo a pesquisa, 53% dizem que o presidente Lula está certo ao reagir com reciprocidade, enquanto 39% respondem que o presidente está errado ao reagir com reciprocidade ao tarifaço - 8% não souberam responder.

8) LADO CERTO NA DISPUTA POLÍTICA E COMERCIAL

Ao responderem sobre qual lado está fazendo o que é mais certo nesse embate, 44% escolhem Lula e o PT, 29% escolhem Bolsonaro e seus aliados, 15% respondem que nenhum dos dois, e 12% não sabem.

9) MOTIVOS DE TRUMP

As opiniões também se dividem em relação ao motivo de Trump para impor tarifas ao Brasil: 26% dizem que foram as falas de Lula contra o americano durante o encontro dos Brics; 25% não sabem ou não responderam; 22% mencionam as ações do STF contra Bolsonaro; 17% atribuem à influência do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos EUA; e 10% citam as ações do Supremo contra big techs americanas.

Ainda segundo a pesquisa, 57% afirmam que Trump não tem o direito de criticar o processo em que Bolsonaro é réu no Supremo. Outros 36% dizem que ele tem direito.

São maioria os que dizem acreditar que as altas tarifas aos produtos brasileiros vão prejudicar sua vida (79%) e os que afirmam que Trump vai manter sua decisão (59%).

10) O QUE PETISTAS E BOLSONARISTAS PENSAM SOBRE O TARIFAÇO

Mesmo entre eleitores à direita, é maior a reprovação do que a aprovação ao tarifaço imposto ao Brasil por Donald Trump - o presidente americano mencionou o julgamento de Jair Bolsonaro (PL) pela trama golpista ao anunciar a medida.

Para quem diz não ser bolsonarista, mas se enquadra no campo político da direita, 52% veem erro de Trump e 40% o apoiam. A margem de erro é de cinco pontos para mais ou para menos nesse grupo.

Entre quem se declara bolsonarista, 48% afirmam que Trump está errado e 42% dizem que o presidente americano está certo. Nesse caso, a margem de erro é de seis pontos.

No grupo de lulistas ou petistas, em que a margem de erro é de cinco pontos, 87% afirmam que Trump está errado enquanto 9% afirmam que ele está certo.

Entre os eleitores à esquerda, 94% são contra a decisão do presidente americano e 2% são a favor. A margem de erro é de seis pontos.