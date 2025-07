Página do PT faz publicação em que chama clã Bolsonaro de 'vira-lata'

CORREIO BRAZILIENSE

O perfil oficial do Partido dos Trabalhadores (PT) publicou na rede social X (antigo Twitter) um post comparando a família Bolsonaro com vira-lata sem "identidade nem coragem". Na publicação, a sigla afirma que "vira-lata mesmo é quem vive abaixando a cabeça aos gringos" e que Bolsonaro "taxou o Brasil".



Na imagem produzida por inteligência artificial, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) aparece ao lado dos filhos, os vereadores Renan (PL-SC) e Carlos Bolsonaro (PL-RJ), o deputado federal licenciado Eduardo (PL-SP) e o senador Flávio (PL-RJ).

???? Fiapo de Manga, Caramelo e os verdadeiros vira-latas: cada um com seu nome e sua dignidade.



Vira-lata mesmo é quem não tem identidade, nem coragem — e vive abaixando a cabeça pros gringos.



BOLSONARO TAXOU O BRASIL

BOLSO TAXA

DEFENDA O BRASIL pic.twitter.com/Y9SsL4YxY4 — PT Brasil (@ptbrasil) July 13, 2025

A publicação faz parte de uma ofensiva adotada pelo PT e por aliados contra a tarifa imposta pelos Estados Unidos ao Brasil na última quarta-feira (9/7) com a justificativa por parte do governo norte-americano de que o ex-presidente estaria sofrendo uma "caça às bruxas" no Supremo Tribunal Federal (STF). Na decisão, Trump alegou ainda que a relação comercial com o Brasil é insatisfatória para o governo norte-americano.

A família Bolsonaro encontra-se em apuros. Além do julgamento que investiga envolvimento de Jair Bolsonaro na trama golpista, sob a acusação de ser o líder da organização criminosa, Eduardo é investigado em inquérito que tramita também na Suprema Corte por suposta tentativa de atuar nos Estados Unidos para atrapalhar as investigações da tentativa de golpe de Estado.

Neste domingo (13/7), o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, solicitou ao STF a inclusão do ex-presidente e do senador Flávio no inquérito que investiga Eduardo. Após o anúncio da tarifa, o clã utilizou os meios de comunicação pessoais e de imprensa para voltar a levantar a bandeira da anistia. Também neste domingo, o ex-presidente publicou em seu perfil na rede X que "em havendo harmonia e independência entre os Poderes, nasce o perdão entre irmãos e, com a anistia também a paz para a economia".