Justiça determina que Dandara concorra à presidência do PT em Minas Gerais

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

Uma liminar da Justiça do Distrito Federal garante que a deputada federal Dandara Tonantiz poderá concorrer à presidência do diretório do Partido dos Trabalhadores (PT) em Minas Gerais. A medida foi expedida neste sábado (5/7), véspera do Processo de Eleições Diretas (PED), em que os filiados da legenda definirão as lideranças nas instâncias nacional, estaduais e municipais.

Dandara foi impedida pela direção do partido de concorrer à presidência estadual por estar devendo cerca de R$ 132 mil ao PT por inadimplência de contribuição partidária. A deputada alegou que fez os pagamentos dentro do prazo estabelecido para a inscrição das chapas no PED, mas que o dinheiro foi estornado por uma complicação bancária.

Dandara recorreu à Justiça para poder participar do pleito, mesmo com a decisão do diretório nacional em retirá-la do processo. Na decisão, o juiz Jerônimo Grigoletto Goellner, da 17ª Vara Cível de Brasília, determina que a deputada participe da eleição e cita boletos que mostram a tentativa da parlamentar de resolver a pendência financeira com o PT, malsucedida por um problema causado pelo banco.

“É verossímil, desse modo, a alegação da autora de que o pagamento do segundo boleto não se concretizou por falha interna da instituição financeira. A boa-fé da autora também é provável porque logo em seguida ela efetuou uma transferência bancária (TED) a um dos requeridos no mesmo valor daquele segundo boleto. Pode-se concluir, em cognição sumária, que não fosse falha interna da instituição financeira, todo o débito que a autora tinha perante os requeridos teria sido quitado dentro do prazo estabelecido no edital das eleições”, diz trecho da decisão.

Todo o imbróglio financeiro e bancário escancara brigas antigas dentro do PT mineiro, dividido entre dois grupos de influência. Dandara era a candidata apoiada pela corrente atualmente no comando. O diretório mineiro do partido é presidido pelo deputado estadual Cristiano Silveira (no cargo há dois mandatos) com apoio do deputado federal Reginaldo Lopes e da prefeita de Contagem, Marília Campos.

“A Justiça nos deu razão! Sigo mais candidata do que nunca. Como sempre dissemos: quem deve decidir amanhã quem será a próxima presidenta do PT são os filiados e filiadas. A garantia de que a disputa será feita no voto e nas urnas está dada. A nossa decisão por entrar na justiça foi somente após esgotar todas as discussões nas instâncias partidárias. No entanto, ficou nítido que a última decisão do Diretório Nacional foi política, capitaneada por pessoas que apoiam a candidatura adversária à minha”, comentou Dandara sobre a decisão.

A deputada estadual Leninha é a principal concorrente de Dandara e já tinha a vitória basicamente assegurada se a oponente não pudesse participar da eleição. A corrente de Leninha é ligada aos deputados federais Rogério Correia e Patrus Ananias, à deputada estadual Beatriz Cerqueira e à tesoureira nacional da legenda, Gleide Andrade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além das favoritas Leninha e Dandara, correm por fora Juanito Vieira, liderança do partido em Juiz de Fora; e Esdras Queiroz, advogado trabalhista.

Neste domingo, a disputa pela presidência nacional do PT se dará entre Edinho Silva, Rui Falcão, Romênio Pereira e Valter Pomar. Edinho é o nome apoiado por Lula e pelos nomes associados à candidatura de Dandara. Do lado mineiro que prefere Leninha, o endosso nacional é pela candidatura de Rui Falcão.