Podcast comenta entrevista de Cleitinho sobre disputa pelo governo de Minas

O podcast Política EM Pauta desta sexta-feira (4/7) comentou as principais notícias das últimas duas semanas em Minas. Os repórteres Alessandra Mello, Bernardo Estillac e Bruno Nogueira, e o colunista do Estado de Minas, Orion Teixeira, debateram no primeiro bloco do programa as novas nomeações do prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), para cargos do segundo escalão, ampliando o leque de partidos de sua base de apoio.







O segundo bloco debateu a aprovação pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) de mais um projeto de adesão ao Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag) e as implicações políticas desta votação, que impôs uma derrota ao governador Romeu Zema (Novo).

A federalização da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) e da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), responsável pela mina de nióbio, em Araxá, no Alto Paranaíba, foi aprovada em definitivo, mas os deputados condicionaram a federalização das empresas à adesão do Propag e excluíram a possibilidade de privatização da participação societária do estado nas duas empresas para abater a dívida de cerca de R$ 165 bilhões com a União.





Também foi discutido, no terceiro bloco, a entrevista exclusiva concedida pelo senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) para a colunista do Estado de Minas, Bertha Maakaorun, onde ele afirma que não vai abrir mão de sua candidatura para se aliar ao vice-governador, Mateus Simões (Novo), candidato à sucessão de Zema.





O programa pode ser visto no portal Uai e no Youtube e em seu agregador de podcast preferido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia