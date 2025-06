Bolsonarista é investigada por abusos físicos e sexuais contra 2 crianças

A bolsonarista Marlúcia Ramiro, de 63 anos, está sendo investigada por abusos físicos, psicológicos e sexuais contra duas crianças em Buritizal, no interior de São Paulo, enquanto era considerada fugitiva devido à sua participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

A denúncia foi feita pela mãe das crianças, que tinham 8 e 2 anos quando os crimes ocorreram, em 2023. O registro aconteceu em dezembro daquele ano, enquanto Marlúcia, também conhecida como Lucinha, estava foragida da Justiça.

Lucinha Ramiro chegou à casa da mulher, também apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), onde se conheceram, alegando que precisava de um lugar para ficar devido a problemas financeiros.

A mãe das crianças, percebendo mudanças no comportamento das filhas, perguntou a uma delas, que relatou que a sexagenária não dava comida e as deixava do lado de fora de casa enquanto a mãe trabalhava, mesmo havendo mantimentos disponíveis. Também foram relatados indícios de abuso sexual.

A creche onde as crianças estudavam chegou a enviar para a mãe alguns recados relatando pequenos machucados e hematomas em diferentes partes do corpo das crianças.

A defesa da acusada afirma que as alegações não são reais e que se tratam de uma medida de retaliação. Marlúcia está em prisão domiciliar, cumprindo medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de contato com outros acusados pelos atos de 8 de janeiro de 2023.

O andamento das investigações sobre as acusações resultou em uma denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra ela, que pode resultar em até 30 anos de detenção.