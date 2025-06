Regina Duarte diz que não quer voltar à política nem às novelas

As novelas têm sete décadas de história. Em dezembro de 2024, a televisão brasileira comemorou os 73 anos do primeiro episódio de sua primeira telenovela. Foi "Sua Vida Me Pertence" (1951-1952), que foi exibida pela extinta TV Tupi.

A primeira é a citada "Sua Vida Me Pertence". A novela foi em preto e branco e se passou em uma época que a televisão era artigo luxuosíssimo na casa dos brasileiros. No último capítulo da novela, aconteceu o primeiro beijo da história das nossas novelas. Os atores foram Vida Alves e Walter Forster.

Faz tempo que falar em novela no Brasil é logo lembrar da Rede Globo, uma referência. A primeira novela da emissora foi "Ilusões Perdidas", que passou de abril a julho de 1965, logo na fundação da emissora. Inicialmente, passava às 19h30, de segunda a quarta. Depois, foi de segunda a sexta, às 22h. Reginaldo Faria e Leila Diniz faziam o casal principal da trama.

Ainda em 1965, outro momento importante: "A Cor da Sua Pele" tinha Iolanda Braga como a primeira negra protagonista de uma novela no Brasil. A trama teve exibição da TV Tupi.

A novela mais curta foi "Marina", exibida pela Rede Globo em 15 capítulos entre agosto e setembro de 1965. Foi a segunda novela (a primeira do início ao fim, portanto) que a Globo exibiu às 22h.

Contando as novelas com apenas uma temporada, a que teve mais capítulos foi "Redenção", que ficou no ar entre maio de 1966 e maio de 1968. Foram 596 capítulos transmitidos pela também extinta TV Excelsior.

Agora, considerando as novelas com mais de uma temporada, a que teve mais episódios foi "Chiquititas", do SBT. A primeira temporada começou em 1997 e a última (quinta) terminou em janeiro de 2021. Ao todo, 807 capítulos.

A TV com cores chegou ao Brasil em 1972. Não demorou muito para que pipocasse a primeira novela colorida no país. Foi logo no ano seguinte, com "O Bem Amado". Para muitos, é uma das grandes novelas do Brasil. Outra curiosidade que marca a novela é que ela foi a primeira a ser exportada. Antes, apenas os textos eram vendidos.

Para boa parte da crítica especializada, a maior novela brasileira de todos os tempos foi "Roque Santeiro", exibida pela Rede Globo entre 1985 e 1986. Até hoje, ela é líder de audiência. Uma curiosidade é que a novela iria ao ar em 1975, mas foi vetada pela ditadura militar. Reprodução TV Globo

É muito improvável que uma novela depois vire um filme. Por uma questão simples: o tempo. No entanto, o personagem "Crô", de "Fina Estampa" (2011) fez tanto sucesso (ao contrário da novela) que depois virou um longa-metragem nos cinemas.

A emissora que mais produziu novelas no Brasil até hoje é a Rede Globo, com mais de 320. Muitas foram gravadas no Rio de Janeiro, cidade onde fica a sede da emissora.

A primeira novela feita totalmente dentro de estúdios foi "Explode Coração" (1995).

Nestes 70 anos de novela, cada autor mostrou, claro, características próprias. Manoel Carlos, por exemplo, gosta de chamar as suas principais personagens de "Helena" (Regina Duarte foi uma delas). Foto: Marcos Corrêa/PR wikimedia commons

Segundo a crítica especializada, a maior autora de novela que o Brasil já teve é Janete Clair. "Irmãos Coragem" (1970) e "Pecado Capital" (1975) são algumas de suas principais obras.

O primeiro beijo homossexual em uma novela foi entre Rafaela (Alinne Moraes) e Clara (Paula Picarelli) em "Mulheres Apaixonadas" (2002). No entanto, foi um selinho, bem tímido. O primeiro "beijão" lésbico de novela saiu em 2011, no SBT, entre Giselle Tigre e Luciana Vendramini, na novela "Amor e Revolução".

A primeira novela do Brasil a receber uma premiação internacional foi "Caminho das Índias" (2009). A obra escrita por Gloria Perez tinha Rodrigo Lombardi e Juliana Paes como protagonistas e recebeu o Emmy Internacional. Ela foi exibida pela Rede Globo.Â

"Avenida Brasil" (2012) é considerada uma das maiores novelas da história do Brasil. Exibida pela Rede Globo, ela depois foi vendida para 148 países, um recorde.

O primeiro beijo gay em novelas aconteceu em 2013, na novela "Amor à Vida", entre Felix (Mateus Solano) e Niko (Thiago Fragoso), na TV Globo. Curiosamente, em 2005, a mesma emissora gravou um beijo gay para a novela "América", mas não exibiu.

A atriz Ana Rosa entrou no Guinness Book, em 1997, como a atriz que mais fez novelas no Brasil e no mundo. A conta já passa dos 60. Seu último papel em novela foi "A Lei do Amor", entre 2016 e 2017, na Rede Globo. Ana tambem fez uma série em 2017: "A Fórmula". Ela começou na TV Tupi e está com 81 anos.

Houve novelas que fizeram tanto sucesso que foram produzidas novamente. É o caso de "O Astro",(foto) que teve versões em 1977 e 2011, ambas pela Rede Globo. "Sinhá Moça", "Gabriela" e "Irmãos Coragem" foram outras com remakes. Reprodução TV Globo

