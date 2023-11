Viralizaram nas redes sociais vídeos em que a atriz Regina Duarte aparece catando caixas de papelão e cascas de árvores pelas ruas de São Paulo. As imagens pela Aqua Arte, que é uma galeria e empresa de emolduração de gravuras. A eterna Helena de ‘Por amor’ anunciou recentemente seu novo trabalho como artista visual.

Aos 76 anos, Regina recolheu os materiais para construir suas telas, que são inspiradas na natureza. As obras, que são interativas e trabalham a questão do tato, estão disponíveis na exposição de estreia da atriz, chamada ‘A natureza e eu: novas descobertas’.

“É um hino de amor à natureza, às árvores, às folhas, às flores, às cascas das árvores, às raízes, aos frutos”, ressaltou Duarte ao exibir um de seus novos trabalhos. A exposição acontece até o dia 18, na loja Aqua Arte, em São Paulo.

A atriz ainda contou que estará presente no local no próximo sábado (4/11) e convidou todos os fãs para visitarem a exposição. Mas, para quem é de longe, ela prometeu um jeitinho. “Tenho certeza que vocês vão notar o tanto de delicado carinho que fui colocando em cada obra. Quem não puder vir, eu super entendo e podemos fazer com que os quadrinhos cheguem até vocês pelos Correios", escreveu em um vídeo.

Regina Duarte ficou 50 anos na TV Globo. Seu último trabalho nas telinhas foi em ‘Tempo de Amar’, na emissora, em 2018. A atriz deixou a TV em 2020, para assumir a Secretaria Especial da Cultura no governo de Jair Bolsonaro.

Meses depois, ela deixou o cargo, com a promessa de que assumiria a Cinemateca Brasileira, o que nunca aconteceu. Regina não fala em voltar a atuar, mas usa suas redes sociais para postar cenas de novelas que participou.