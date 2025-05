Paulo Lamac deixa Secretaria de Relações Institucionais de BH

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), exonerou Paulo Lamac (Rede) do comando da Secretaria Municipal de Relações Institucionais. A decisão foi publicada na edição desta terça-feira (27/5) do Diário Oficial do Município (DOM). Até o momento, a prefeitura não anunciou quem ficará responsável pela pasta.

Lamac estava no primeiro escalão da administração municipal desde março de 2024, nomeado pelo então prefeito Fuad Noman. Além do cargo na secretaria, ele é porta-voz nacional da Rede Sustentabilidade, função que equivale à presidência partidária. Também já foi vice-prefeito de Belo Horizonte entre 2017 e 2020, durante o primeiro mandato de Alexandre Kalil (sem partido), além de ter atuado como vereador na capital e deputado estadual.

Ligado politicamente a Fuad, Paulo Lamac foi um dos principais articuladores da tentativa de reeleição do ex-prefeito e chegou a se afastar temporariamente da secretaria para se dedicar à coordenação da campanha eleitoral.

A exoneração ocorre pouco tempo depois de o próprio Álvaro Damião afirmar que não faria novas trocas em seu secretariado. Em abril, ao anunciar as primeiras mudanças na equipe, o prefeito declarou que os ajustes eram pontuais e negou qualquer racha com indicados do antecessor.

"Não existe a possibilidade de pensar se as pessoas que saem, saem porque são ou não são da confiança. Todos somos da confiança do prefeito Fuad, todos fomos escolhidos por ele. As pessoas que são da confiança de Fuad são da minha também. São apenas mudanças pontuais", disse à época.