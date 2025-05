Damião evita cravar papel em 2026 e diz que discutirá eleições com partido

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), evitou cravar qual será sua atuação nas eleições de 2026 e indicou que aguardará o posicionamento do partido antes de tomar qualquer decisão. Segundo ele, o debate sobre as candidaturas será feito em conjunto com as lideranças nacionais da sigla e com o PP, legenda aliada, agora unificados na federação União Progressista (UP).

“Não tem como fugir que a gente é prefeito de Belo Horizonte e que Belo Horizonte é a principal capital da Federação. Temos que ver, porque eu sou partidário. Eu tenho que ver o que que o partido está construindo, o quê que o partido quer para o ano que vem”, afirmou Damião, na manhã desta segunda-feira (26/5), durante agenda no Centro de Saúde Céu Azul, na Região de Venda Nova.

O prefeito destacou que mantém uma boa relação com as lideranças do União Brasil, especialmente com o presidente do partido, Antônio Rueda, e com o senador Ciro Nogueira, que comanda o Progressistas. Segundo ele, uma reunião com Rueda está prevista para este fim de semana, justamente para tratar das articulações em Minas Gerais.

Damião reiterou que prefere não antecipar movimentos políticos e demonstrou cautela quanto a possíveis definições. “Eu não gosto de tomar posições para depois ter que destomar posições. Então, eu prefiro ouvir o partido, sentar com o partido”, ponderou.

Sobre os possíveis nomes na disputa do próximo ano, o prefeito ressaltou que há muitas opções qualificadas tanto para o Palácio Tiradentes quanto para o Senado. “Tem muitos bons nomes, tem bons nomes para o Senado, tem bons nomes para o governo. Vamos ver de que forma será construído”, disse, sem mencionar nomes específicos.



Em 2026, os brasileiros voltarão às urnas para eleger representantes estaduais e federais, incluindo deputados, senadores, governadores e o presidente da República.

Ao final, Damião reforçou que qualquer decisão será guiada pela busca de melhorias para a população, mas também considerando o fortalecimento da legenda. “O que a gente vai construir, o que eu falo da minha construção, é sempre construir para melhorar a vida das pessoas. O que nós fizermos é para poder melhorar a vida das pessoas, claro, também pensando na grandeza e o tamanho do nosso partido”.