Podcast debate gestão de Damião, Propag na Assembleia e Zema em Brasília

O Política EM Pauta desta sexta-feira (23/5) debate os principais assuntos relacionados às movimentações e bastidores do poder em Minas Gerais. A 26ª edição do programa é apresentada pelos repórteres da editoria de Política Alessandra Mello e Bernardo Estillac. O podcast está disponível no canal do YouTube do Portal Uai e nas principais plataformas de áudio.

Esta edição começa a partir de Belo Horizonte e vai até Brasília para discutir o que de mais importante aconteceu na semana. No primeiro bloco, os repórteres dialogam sobre a municipalização do Anel Rodoviário e fazem um balanço do prefeito da capital mineira, Álvaro Damião (União Brasil), em seus primeiros meses no cargo.

O segundo bloco é dedicado ao primeiro posicionamento público do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Martins Leite (MDB), sobre os projetos que viabilizam o ingresso mineiro no Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag).

No terceiro e último bloco, o tema é a marcha dos prefeitos em Brasília e a repercussão da participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do governador Romeu Zema (Novo) no evento.