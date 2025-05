Esposa de Gilmar Mendes não aparece em vídeo agredindo jornalista, nem é conselheira da Itaipu

Não é a esposa do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, nem uma conselheira da usina de Itaipu a mulher que aparece em uma gravação viralizada, quando se revolta contra um repórter a quem chama de 'capcioso' e 'ordinário'. A alegação falsa é compartilhada em publicações visualizadas mais de 1,7 milhão de vezes nas redes sociais desde 27 de abril de 2025. Mas a sequência exibe na verdade uma entrevista feita pela Band com uma procuradora da Câmara Municipal de Uberlândia, questionada sobre o aumento salarial de vereadores em dezembro de 2017.

'Mulher do Gilmar Mende$ numa entrevista ao repórter da Band, sobre a nomeação dela no conselho da Itaipu, (R$ 37.000,00 por mês, para ir 6 vezes ao ano). Onde vamos parar?', diz o texto sobreposto ao vídeo compartilhado no Facebook, no Instagram, no Threads, no X, no TikTok e no YouTube.

Na sequência viralizada, um repórter entrevista uma mulher em uma sala de paredes vermelhas. Ao ser questionada sobre uma decisão, que não é mencionada, a entrevistada se revolta, pega o microfone da mão do jornalista e o chama de 'capcioso' e 'ordinário'.

Mas a mulher exibida no vídeo não é a esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, Guiomar Feitosa Mendes — que, por sua vez, tampouco foi nomeada conselheira da entidade que controla a Usina Hidrelétrica de Itaipu.

Entrevista de 2017 em Uberlândia

Uma busca reversa por fragmentos do vídeo no Google conduziu a uma publicação no canal da Rádio BandNews FM no YouTube, de 21 de dezembro de 2017, intitulada 'Repórter da Band é quase agredido por procuradora em Uberlândia'.

Na descrição, indica-se que o conteúdo mostra a reação da 'procuradora da Câmara' de Uberlândia, 'Alice Ribeiro', a uma pergunta do repórter Ricardo Martins sobre 'o reajuste de quase 20% no salário dos vereadores' da cidade.

Uma semana antes, em 14 de dezembro, os vereadores da Câmara Municipal de Uberlândia haviam aprovado um aumento de quase R$ 3 mil em seus salários. Contudo, em 19 de dezembro, a decisão foi suspensa por uma liminar da Justiça, por entender que a lei proíbe que os vereadores aumentem o próprio salário na mesma legislatura.

"Conselho da Itaipu"

Além de identificarem erroneamente a mulher no vídeo viral como a esposa do ministro Gilmar Mendes, as publicações alegam que ela teria sido nomeada para 'o conselho da Itaipu', fazendo referência à Itaipu Binacional, entidade pertencente ao Brasil e ao Paraguai e que administra a Usina Hidrelétrica de Itaipu, no Paraná.

Uma pesquisa pelas palavras-chave 'Gilmar Mendes', 'esposa', 'nomeada', 'conselho' e 'Itaipu' conduziu a um artigo de 12 de dezembro de 2017 que noticia a nomeação pelo então presidente Michel Temer (MDB) de Samantha Ribeiro Meyer, ex-esposa de Gilmar Mendes, para o conselho da Itaipu Binacional, com mandato até maio de 2020.

Contudo, Meyer foi exonerada de seu cargo em 9 de maio de 2019, através de uma decisão do presidente à época, Jair Bolsonaro (PL), publicada no Diário Oficial.

Uma consulta ao quadro atual de diretores e conselheiros da Itaipu Binacional não encontrou o nome de Samantha Meyer ou o de Guiomar Mendes.

Buscas pelos nomes das duas mulheres com a palavra-chave 'Itaipu Binacional' também não conduziu a registros de nomeações ao conselho da entidade em 2025.

