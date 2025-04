Vídeo de Lula em evento de construção é incorretamente relacionado a entrega de casa cinematográfica

Em 8 de abril de 2025, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compareceu a um encontro da indústria da construção em São Paulo. Desde então, uma gravação do mandatário em frente a uma casa no evento foi compartilhada mais de 10 mil vezes nas redes sociais com a alegação de que ele estaria encenando a entrega de uma moradia cinematográfica. Mas Lula estava conhecendo um modelo habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida, construído no local por uma empresa especializada nesse tipo de projeto.

'URGENTE - LULA GRAVA VÍDEO ENTREGANDO CASA DENTRO UM ESTÚDIO CINEMATOGRÁFICO!', lê-se no texto sobreposto a um vídeo compartilhado no TikTok. Na gravação, é possível ver o presidente Lula fazendo poses em frente a uma casa instalada em um galpão.

Alegações semelhantes circulam no Telegram, no Reddit, no Kwai, no X, no Facebook e no Instagram.

Por meio de uma busca reversa de imagem, o Checamos localizou a gravação original em uma publicação de 8 de abril de 2025 feita pelo perfil da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) no TikTok. A legenda do vídeo diz: 'Tivemos a honra de receber o presidente da República, Luiz Inácio @lulaoficial da Silva, no #ENIC100, com direito à visita ao protótipo do #MinhaCasaMinhaVida'.

Na ocasião, Lula participou do Encontro Nacional da Indústria da Construção, em São Paulo. A visita também foi registrada no Instagram do mandatário, onde é possível ver suas fotos em frente ao modelo de moradia.

Imagens da casa podem ser vistas ainda no Instagram da construtora Pacaembu, que é a responsável pela construção.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos.

Referências