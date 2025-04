Moraes multa Filipe Martins em R$ 20 mil por postagem de advogado

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), multou em R$ 20 mil o ex-assessor de assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro, Filipe Martins. Ele é um dos denunciados por tentativa de golpe de Estado.

Moraes multou Martins após ele aparecer em um vídeo publicado no Instagram do advogado dele, Sebastião Coelho. O ex-assessor de Bolsonaro está proibido de usar as redes sociais desde o ano passado, quando deixou a prisão e passou a cumprir medidas cautelares.

Além da multa, Martins deverá prestar esclarecimentos, no prazo de 24 horas, sobre a publicação.

"Aplico multa de R$ 20 mil pela referida postagem no perfil @desembargadorsebastiaocoelho, na plataforma Instagram, e determino que o denunciado preste esclarecimentos, no prazo de 24 horas, sobre as razões do desrespeito, sob pena de imediata conversão das medidas cautelares em prisão", determinou Moraes.

O vídeo que motivou a decisão foi publicado no Instagram do advogado em outubro de 2024. Na gravação, Sebastião Coelho disse que foi ao fórum de Ponta Grossa (PR), onde Filipe mora, para acompanhar a apresentação semanal dele à Justiça.

Durante a gravação, Filipe Martins permanece calado e com os braços cruzados. Já o advogado afirma que apresentação todas as segundas-feiras é um "absurdo" e foi determinada por Moraes para "desfazer uma prisão por fato inexistente".

Sebastião Coelho é o advogado que protagonizou uma confusão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 25 de março.

Sebastião chegou a ser detido pela Polícia Judicial do Supremo Tribunal Federal por desacato e ofensas à Corte. Pouco antes, ele havia sido impedido de assistir ao julgamento por falta de credenciamento e gritou na porta do colegiado.

O advogado ainda não se manifestou sobre a multa imposta pelo ministro Alexandre de Moraes.

Filipe Martins

Em agosto do ano passado, o ministro do STF determinou a soltura do ex-assessor de Bolsonaro após ele ficar preso por seis meses. A prisão preventiva foi convertida em medidas cautelares, como comparecimento semanal à Justiça, proibição de sair do país e de usar as redes sociais.

Filipe Martins e mais cinco denunciados do chamado núcleo 2 da trama golpista serão julgados nos dias 22 e 23 deste mês, quando a Primeira Turma do STF vai decidir se eles se tornarão réus.

