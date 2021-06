MPF denuncia Felipe Martins por gesto supremacista branco

Durante a fala de introdução do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), o assessor fez o sinal que significaria White Power (Poder Branco) (foto: Redes Sociais/Reprodução) racista durante uma sessão do Senado Federal.



Leia: O Ministério Público Federal (MPF) no Distrito Federal denunciou à Justiça o assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República, Filipe Martins. A acusação é de que ele fez um gestodurante uma sessão do Senado Federal.Leia: Assessor de Bolsonaro faz gesto considerado supremacista em audiência





De acordo com o MPF, Martins "agiu de forma intencional e tinha consciência do conteúdo, do significado e da ilicitude do seu gesto". Caso seja condenado, ele pode ser preso, pagar multa mínima de R$ 30 mil e ainda perder o cargo público.





Em abril de 2020, em sessão no Senado Federal com o chanceler Ernesto Araújo, o assessor especial para assuntos internacionais reproduziu um gesto obsceno e também considerado supremacista.

Durante a fala de introdução do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), o assessor fez o sinal que significaria White Power (Poder Branco).

“O significado do gesto é "White Power", "Poder Branco". Os três dedos esticados formam o W. O indicador colado no polegar forma o círculo do P”, explicou o sociólogo Celso Rocha de Barros, em postagem no Twitter.

O gesto com forma arredondada, que também pode ser entendido como um 'OK', foi classificado como 'uma verdadeira expressão da supremacia branca', de acordo com a Liga Antidifamação, organização que monitora crimes de ódio nos Estados Unidos.