Lula: "Ninguém quer viver de favor"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, nesta segunda-feira (07/04), durante visita a Minas Gerais, a importância de as pessoas se sustentarem com o próprio trabalho. “Ninguém quer viver de favor de ninguém”, afirmou. Ele também disse que “o Bolsa Família é um programa (indicado para) até que as pessoas consigam sobreviver por conta própria”.

O tema foi abordado durante o anúncio de investimentos da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, que irá destinar R$ 6,4 bilhões à ampliação de sua fábrica em Montes Claros, no Norte de Minas, com a geração de mais 600 empregos diretos.

Lula relembrou as ações que realizou na área da educação. “Fizemos a maior revolução educacional deste país, colocando a maior quantidade de jovens periféricos dentro da universidade”, afirmou ao mencionar a criação do Programa Universidade para Todos (Prouni). Ele também destacou que, por meio das facilidades implementadas no Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), o número de jovens ingressantes no ensino superior saltou de 3 milhões para 8 milhões.

O presidente salientou que a melhoria do nível educacional permite que as pessoas possam melhorar de vida e ocupar postos de trabalho que exigem maior qualificação, como os empregos oferecidos na indústria farmacêutica em Montes Claros. “Por isso que eu tenho muito orgulho de estar nessa fábrica. Porque essa fábrica, eu fui tirar fotografia ali, eu vi a cara das pessoas, eu vi o sorriso estampado das pessoas, e é isso que a gente deseja”, declarou Lula.

“Não tem nada mais dignificante na vida de uma mulher ou de um homem, solteiro ou casado, do que trabalhar e, com o exercício do seu trabalho, no final do mês, levar para sua casa o dinheiro para sustentar sua família, sustentar sua mãe, sustentar sua avó, ou seja, para ter o que comer com o seu suor. Ninguém quer viver de favor, ninguém quer viver apenas recebendo o Bolsa Família.”

“O Bolsa Família é um programa até que as pessoas consigam sobreviver por conta própria, ter um emprego. E a gente vai tentar resolver o problema da pobreza nesse país.”

Por outro lado, ele defendeu a maior distribuição de renda, combatendo a concentração de riqueza. “(...) Eu sou fanático em dizer para todo mundo, digo todo dia: muito dinheiro na mão de poucos significa miséria, significa analfabetismo, significa gente na rua, significa miséria. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos significa desenvolvimento, crescimento econômico e distribuição de renda”, afirmou o líder petista.

Ainda no mesmo discurso, Lula defendeu o projeto de lei encaminhado ao Congresso que amplia a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil mensais. O projeto também foi defendido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, presente no evento em Montes Claros.

Haddad pediu o apoio dos deputados e senadores ao projeto de lei que altera a cobrança do Imposto de Renda, lembrando que serão contemplados cerca de 10 milhões de brasileiros, que terão isenção total do tributo, e outros 5 milhões de contribuintes que ganham entre R$ 5 mil e R$ 7 mil por mês, que pagarão menos impostos.

“Mas é importante salientar que esse projeto não compromete o equilíbrio das contas públicas. Por quê? Porque ele tem outro componente: vai cobrar daqueles que ganham mais de um milhão por ano e hoje não pagam nada de Imposto de Renda. Então, quando o pessoal fala ‘ah, isso é um projeto populista’, não é. Você está fazendo uma coisa equilibrada”, justificou Haddad.

O ministro da Fazenda lembrou que o Brasil, uma das dez maiores economias do mundo, também é um dos países mais desiguais do planeta do ponto de vista da distribuição de renda.

“E nós não podemos aceitar isso. Uma das maiores economias do mundo tem que ter uma distribuição de renda compatível com a sua importância no cenário internacional. Portanto, não se trata apenas de considerar o trabalhador de baixa e média renda. Nós temos também de pedir a contribuição daqueles que estão escapando do sistema tributário, para que eles contribuam e projetos como esse se viabilizem em todo o território nacional”, afirmou Haddad.