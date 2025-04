Rogério Correia celebra recuperação de cirurgia e programa retorno

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) usou as redes sociais nesta segunda-feira (7/4) para celebrar os efeitos da recuperação a qual ele vem se submetendo após uma cirurgia para tratar de um câncer de próstata. O parlamentar, que está licenciado, deve voltar na segunda quinzena deste mês.

"Acabo de sair do médico e as notícias são ótimas: está tudo certo, a recuperação surtindo efeito e a doença foi controlada. Muito em breve, na semana do dia 21 de abril, já volto a exercer plenamente (e presencialmente!) as atribuições do nosso mandato com o aval médico", afirmou.

No final do mês passado, o petista, informou que iria se afastar do cargo para realizar o tratamento de saúde.

Na postagem, Correia agradeceu ao trabalho da equipe médica e ao apoio das pessoas.

"Agradeço mais uma vez à equipe do dr. Bernardo Pace e a todo o carinho que recebi de vocês durante o processo. Estou certo de que essa energia positiva que vocês enviaram foi fundamental para a minha melhora rápida e consistente", disse.