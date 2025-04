Zema anuncia pagamento de parcela da dívida em dia de visita de Lula a MG

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou que o estado pagou mais uma parcela da dívida com a União, avaliada em mais de R$ 170 bilhões, nesta segunda-feira (7/4). “Já tá na conta da União: R$ 396,65 milhões de mais uma parcela da dívida de quase 30 anos que nós mineiros temos que pagar”, disse.

Segundo Zema, desde 2019 já foram pagos mais de R$ 9,5 bilhões. “Aqui tem compromisso, trabalho sério e transparência. Com as contas equilibradas em Minas, estamos pagando em dia as dívidas bilionárias que outros fizeram no passado e deram calote”, completou o governador.

No mesmo dia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e outras autoridades estiveram em Montes Claros, no Norte de Minas, para participar do anúncio de investimentos da farmacêutica Novo Nordisk. Zema, porém, não estava presente, e mandou um representante do segundo escalão do governo.

Nas últimas semanas, o governador mineiro subiu o tom contra Lula. Ele tem usado suas redes sociais para falar sobre temas como o preço dos alimentos, criminalidade, além de também criticar o Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do julgamento dos condenados pelos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Ao lado de Bolsonaro, Zema participou ontem de ato na Avenida Paulista

Nesse domingo, Zema inclusive esteve com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em uma manifestação pela anistia na Avenida Paulista, em São Paulo. Apesar de não discursar, o governador tirou fotos com bolsonaristas e outras autoridades da direita, como os governadores de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).

Apesar da relação ruim com o Palácio do Planalto, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já pagou R$ 1,07 bilhão das dívidas de Minas Gerais contraídas com instituições financeiras, nos primeiros dois meses de 2025.

Segundo o relatório mensal de Garantias Honradas pela União em Operações de Crédito, publicado pelo Tesouro Nacional no dia 17 de março, os débitos pagos em nome do estado correspondem a 57% do valor total quitado para todos os entes da federação no início deste ano - R$ 1,8 bilhão.

Em janeiro, o governo federal pagou R$ 218 milhões das dívidas mineiras e, em fevereiro, foram cerca de R$ 850 milhões. As garantias são ativos oferecidos pela União para cobrir eventuais atrasos em empréstimos e financiamentos dos estados, municípios e outras entidades com bancos nacionais, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e estrangeiros, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).