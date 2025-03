Eleição para presidência da AMM entra na reta final

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A duas semanas da eleição para a presidência da Associação Mineira de Municípios (AMM), a disputa está concentrada entre o atual presidente Marcos Vinícius Bizarro (sem partido), ex-prefeito de Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce, e Luiz Eduardo Falcão (Novo), prefeito de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A reportagem apurou que o pleito deve ocorrer em 4 de abril, reunindo os filiados para votação presencial em Belo Horizonte. O edital das regras da disputa será publicado ao longo desta semana.



O Estado de Minas consultou mais de 60 prefeitos de todas as regiões do estado. Desses, 25 responderam à pergunta sobre a preferência em relação ao novo presidente da AMM. Falcão aparece como o favorito de 17 prefeitos, que argumentam a necessidade de uma renovação na entidade. A candidatura de Bizarro é defendida pela continuidade do trabalho, mas contestada devido a ele não ter mais um mandato. Segundo os administradores, o fato de não ser um prefeito eleito compromete a representatividade do atual presidente da AMM e sua articulação junto a outros municípios.



Atualmente, a associação possui 815 municípios afiliados, 96% do estado. A marca foi alcançada na última segunda-feira, com a adesão de Conselheiro Pena, Dom Bosco e Mantena. As prefeituras filiadas têm acesso a uma série de ferramentas de gestão, além de atendimento de departamentos técnicos da AMM e assessoria na interlocução com outras entidades da federação.



O prefeito de Governador Valadares, Coronel Sandro (PL), revelou ao EM que fará parte da chapa com Falcão na disputa. O chefe do Executivo da cidade polo do Vale do Rio Doce elogiou a gestão de Bizarro, mas disse que um mandato pesa na hora da votação.



“Não tenho nada contra o Bizarro, muito pelo contrário, é uma pessoa de quem eu gosto. Por princípio, para dirigir a AMM, tem que ser um prefeito com mandato. Falcão é um prefeito em exercício que tem plenas condições de dirigir a AMM, e tocar os planos para o futuro, que temos para a associação”, afirmou.



A prefeita Elisa Araújo (PSD), de Uberaba, no Triângulo Mineiro, defende a renovação da entidade. “Gostei da gestão do Marcos Vinícius, mas precisamos ter na liderança da AMM um prefeito eleito, em mandato, para que o diálogo, a representação e a comunicação com os prefeitos, governo estadual e União seja mais efetiva”, observou.



O prefeito de Alto Rio Doce, Victor Lopes (MDB), também prefere mudança na liderança da AMM. “O presidente atual, que quer ser reeleito, não é mais prefeito. Não concordo. Uma associação desse tamanho ter um presidente que não é prefeito. Tem também várias outras pautas que a AMM poderia nos apoiar e não faz”, afirmou.



O prefeito Pedro Afonso Filho (Avante), de Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha, acredita que a AMM precisa de uma “nova gestão capaz de olhar com profundidade e proximidade as realidades de cada região do estado”. “Além disso, a representação institucional de um presidente ocupante de cargo eletivo de prefeito confere maior legitimidade, porque não só representa melhor a entidade como também estará mais atento a toda dinâmica atual das políticas públicas.”

O ex-prefeito de Coronel Fabriciano Marcos Bizarro Marcos Vieira/EM/D.A Press – 2/6/22



Expectativas

Por outro lado, os prefeitos que apoiam Marcos Vinícius Bizarro estão com boas expectativas em relação ao pleito. Para o grupo, a ausência de mandato não é um impeditivo para o atual presidente, uma vez que ele foi prefeito de Coronel Fabriciano por oito mandatos e teve uma gestão bem avaliada.



O prefeito de Formiga, no Centro-Oeste de Minas Gerais, Coronel Laércio (PL), ressalta que não seria novidade para a AMM ter um presidente que não é prefeito e Bizarro terá mais tempo para se dedicar à entidade municipalista. “Como conhecedor, oito anos como prefeito fazendo um belo trabalho, conhece a realidade dos municípios e dos prefeitos. Com certeza, ele tem muito a contribuir ainda”, disse.



Administrador da cidade de quase 70 mil habitantes no Oeste de Minas, Laércio também revelou à reportagem que fará parte da chapa de Bizarro. Ele destacou que com Bizarro na liderança da AMM, os municípios tiveram avanços em uma série de demandas junto ao governo federal, estadual e União.



“O trabalho feito pelo Marcos Vinícius é um trabalho muito positivo. O que nós temos de conquista nesses entes federativos é magnífico. O que a AMM evoluiu em termos de apoio aos municípios, com ferramentas que podemos utilizar na gestão, treinamentos, capacitações, uma gama de possibilidades que avançou muito. Eu digo que o time que está ganhando tem que continuar”, afirmou Coronel Laércio.



O prefeito de São Sebastião do Paraíso, Marcelo Morais (PSD), a princípio era o candidato dos municípios da Microrregião do Médio Grande (Ameg) para comandar a AMM, mas ele contou à reportagem que o grupo de representantes da região decidiu apoiar Bizarro, desde que haja um representante da entidade em sua chapa. “Nós juntamos e fizemos essa composição política, para que não houvesse o racha dentro da associação”, explicou.