Luís Eduardo Falcão lança candidatura à presidência da AMM

A candidatura de Luís Eduardo Falcão (Novo), prefeito de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, foi lançada nessa quarta-feira (12/2) para a presidência da Associação Mineira de Municípios (AMM) no triênio 2025/2028 (o mandato iria de meados deste ano até a metade de 2028).

O evento aconteceu em Brasília (DF), organizado pelo ex-deputado federal Fábio Ramalho (MDB-MG), e contou com vários políticos. De acordo com Falcão, 213 prefeitos mineiros compareceram ao lançamento de sua candidatura à presidência da AMM. “Se considerarmos que as eleições da AMM têm entre 350 e 400 votos, esse é um número expressivo”, avaliou o candidato.

Além de prefeitos mineiros, o evento de lançamento da candidatura de Falcão para a presidência da AMM contou com a presença de dois senadores, Carlos Viana (Podemos) e Cleitinho Azevedo (Republicanos) e deputados federais e estaduais.

A candidatura de Luís Eduardo Falcão ganhou corpo a partir do aceno de apoio do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), durante um evento em Patos de Minas na última sexta-feira (7/2).

“Gosto muito de cabeça nova. Tenho certeza que Patos de Minas ganhou com o prefeito Falcão. O ‘placar’ dele aqui na eleição, 85,6%, demonstra essa aclamação. Tenho certeza que ele possui plena condição de fazer uma gestão na AMM e que pode melhorá-la mais. Desejo que os prefeitos aqui façam o melhor nessa votação e que venhamos a ter um presidente que represente a instituição bem”, disse Zema a mais de 50 prefeitos mineiros em Patos de Minas.

Entre seus projetos para a AMM, Falcão cita resgatar o estatuto anterior à pandemia no sentido de retomar os mandatos de três anos para a presidência e a possibilidade de apenas prefeitos em exercício poderem disputar o cargo. “É um gesto de que temos desprendimento. Não queremos que a AMM fique nas mãos de um grupo, que seja um instrumento. Ela precisa ser uma representação fiel do interesse dos prefeitos e prefeitas de Minas Gerais, da esquerda, da direita e do centro”, explicou.

Outro projeto de Falcão é desempenhar um trabalho específico com as cidades com Fundo de Participação dos Municípios (FPM) 0,6, aquelas que têm até 10.188 habitantes. “São 495 municípios nessa situação no estado, a maioria. São municípios que ficam mais desamparados, que o prefeito não tem tantos recursos próprios, tudo é vinculado ao governo federal. Basicamente, pagam a folha salarial e, se quiserem fazer alguma coisa diferente na cidade, um posto de saúde, uma pavimentação, não têm as ferramentas técnicas necessárias para melhorar sua arrecadação”, disse Falcão.

O candidato defende que a AMM preste uma assessoria técnica a essas cidades, levando sua equipe para cada região.

Bizarro tenta reeleição

O presidente atual da AMM é Marcos Vinícius Bizarro (sem partido), que pretende tentar a reeleição. Ex-prefeito de Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce, o candidato enfrenta como principal crítica para a recondução ao cargo o fato de não ter um mandato como prefeito. A eleição da AMM ainda não foi convocada, mas a data limite é 5 de abril.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia