Zambelli pede investigação de custos de viagem de Janja

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) entrou com uma representação no Tribunal de Contas da União (TCU) pedindo a investigação dos custos da viagem da primeira-dama, Janja Lula da Silva, ao Japão. A parlamentar questiona a legalidade das despesas e argumenta que, por não ocupar cargo público, Janja não teria direito ao custeio com recursos federais.

O pedido foi protocolado na quarta-feira (19/3) e menciona o decreto nº 10.934, que proíbe a concessão de benefícios a secretários ou pessoas que representem oficialmente agentes públicos. Além disso, Zambelli ressalta que a ausência de servidores federais em missões oficiais deve ser publicada no Diário Oficial da União (DOU), o que não teria ocorrido no caso da assessoria de Janja.

A primeira-dama desembarcou no Japão em 18 de março, uma semana antes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuja chegada ao país asiático está prevista para o dia 24. A viagem não constava na agenda oficial da primeira-dama. Segundo a assessoria, ela acompanhou a equipe que organiza a visita presidencial e viajou ao lado de, ao menos, uma assessora.

Nas redes sociais, Zambelli criticou a antecipação da viagem e cobrou explicações sobre os gastos. "O que Janja foi fazer no Japão, sigilosamente, além de turistar torrando o dinheiro do povo brasileiro?", escreveu a deputada em sua conta no Instagram.

A representação solicita que o TCU cobre esclarecimentos da Casa Civil e do Ministério das Relações Exteriores (MRE) sobre a origem dos recursos, a autorização para o custeio e os motivos da antecipação da viagem. No documento, a deputada pede ainda que, caso sejam identificadas irregularidades, os valores sejam ressarcidos aos cofres públicos e os responsáveis sejam punidos.

