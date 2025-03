BH: vereador quer proibir redução de horário de ônibus em período de férias

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O vereador Helinho da Farmácia (PSD) apresentou um projeto de lei para proibir a redução da frota e dos horários do transporte coletivo municipal de Belo Horizonte nos períodos de férias escolares. A proposta, PL 52/2025, busca garantir a manutenção da oferta de ônibus em janeiro e julho, meses em que tradicionalmente há diminuição das viagens sob a justificativa de queda na demanda.



Na justificativa, o parlamentar argumenta que, na prática, a redução de horários resulta em coletivos mais lotados, especialmente nos períodos de pico. “Percebe-se na prática efeito contrário, principalmente nos horários de pico, com ônibus cada vez mais cheios e trabalhadores e usuários prejudicados com um transporte público lotado e baixa qualidade”, afirmou.



No anexo do projeto, o vereador apresenta dados extraídos do Sistema de Transporte por Ônibus Convencional e Move que apontam que o número de passageiros nos meses de férias se mantém alto.

Helinho também destaca que não existe qualquer medida compensatória para os usuários.

"Assim, considerando que conforto compõe um dos indicativos que compõe o preço da passagem do transporte coletivo em nossa cidade, e considerando que não há redução no preço da tarifa durante os períodos de escala reduzida dos ônibus ou qualquer outra medida compensatória, e ainda, que o usuário resta prejudicado por oferta menor de veículos em circulação, por medida de justiça, verifica-se a necessidade de extinção dessa prática", justifica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O projeto tramita na Câmara de Municipal de Belo Horizonte e está em análise na Comissão de Mobilidade Urbana, Indústria, Comércio e Serviços.