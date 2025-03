Jair Renan chora por Eduardo Bolsonaro: 'Foi duro'

O vereador Jair Renan Bolsonaro (PL) chorou na tribuna da Câmara Municipal de Balneário Camboriú (SC), nessa quarta-feira (19/3), ao fazer uma defesa do seu irmão Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que decidiu se licenciar do mandato de deputado federal e morar nos Estados Unidos. O parlamentar na cidade catarinense é o filho mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Jair Renan respondeu a falas de colegas vereadores que, na terça (18/3), haviam comentado o caso de Eduardo. O vereador Eduardo Zanatta (PT) disse que o deputado federal estava com medo de ser preso e por isso licenciou-se do mandato.

Em resposta, Jair Renan pediu respeito à sua família e declarou que foi difícil ver o discurso do seu pai. “Sabemos o que está acontecendo no Brasil e sabemos o motivo do meu irmão Eduardo ficar nos Estados Unidos e pedir asilo para lá. Foi duro ver os discursos dele. Foi duro ver meu pai naquele estado. Eu que sou irmão, já senti bastante, mas meu pai... O que ele sentiu, muitos aqui sabem. Muitos são pais”, disse o vereador.

“Quando você vai atacar alguém, ataque a pessoa, não ataque a família. Nunca desrespeitei nenhum familiar desta Casa. O que aconteceu foi uma atitude baixa, mesquinha e de baixo calão. Eu sei o que os senhores, vereadores, tentaram fazer comigo, e não deu certo e não vai dar”, emendou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Jair Renan disse ainda que não será calado e que vai continuar “incomodando o sistema de Balneário Camboriú”. “A cobra vai fumar agora”, completou.