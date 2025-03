Alckmin dá dicas aos foliões para o Carnaval 2025

Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente do país e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, ativou o "mood" bem-humorado e usou suas redes neste sábado de carnaval para dar dicas aos foliões. Vestido com um jaleco de médico (sua profissão), ele aparece em um vídeo de pernas cruzadas, em que anuncia as "dicas do doutor Geraldo" para os dias da "maior festa popular do mundo".





As recomendações vão desde a hidratação no calor até o respeito na hora da festa. "Essa é importante: Não é Não!", aparece na tela ao lado do sofá onde o político está sentado. A última dica inclui uma animação em que ele aparece com uma máscara, segurando a bandeira do Brasil.

As cinco orientações de Alckmin foram:

1) A mais importante de todas, se beber nada de dirigir. A não ser que seja só um cafezinho!;

2) Proteja a você e seus amigos, respeite o outro, carnaval é a festa do coletivo!;

3) Hidrate-se! Estamos numa onda de calor na maior parte do país. Uma boa ideia é definir o intervalo da água!;

4) A manifestação do amor é linda, mas lembre-se que tudo deve parar no "não";

5) Festeje a alegria que é só nossa, a alegria de ser brasileiro.

