‘Vamos defender Alckmin até o fim’, diz presidente do PSB

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, afirmou à coluna nesta segunda-feira, 10, que o partido defende o nome de Geraldo Alckmin “até o fim” como vice-presidente na eventual campanha de reeleição de Lula. Nos últimos dias, o MDB tem dado sinais de que quer a vaga para permanecer ao lado do petista em 2026.

“São legítimas as pretensões do MDB, mas nosso dever e obrigação é defender Geraldo Alckmin. Acho que é difícil algum presidente encontrar um vice com as qualidades e características de Alckmin, com sua lealdade”, destacou Siqueira, ressaltando que Lula e o vice-presidente se dão muito bem.

O presidente do PSB também fez questão de apontar o papel que Alckmin tem desempenhado como ministro do MDIC. “Se tem um trabalho importante é o da modernização da indústria. E ele conta com o mais amplo apoio do setor.”

Enquanto MDB e PSB se alfinetam, o presidente Lula se cala para não antecipar a discussão eleitoral. “Ele está absolutamente correto [nessa atitude]”, diz Siqueira.