Discussão entre Trump e Zelensky foi 'grotesca', diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou neste sábado (1º/3) que nunca viu uma cena “tão grotesca, tão desrespeitosa” na diplomacia como o bate-boca entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca.

A discussão ocorreu ontem (28/2) durante coletiva de imprensa em Washington, quando os dois presidentes levantaram a voz. Trump acusou Zelensky de estar “brincando com a terceira guerra mundial” por não aceitar ceder territórios para a Rússia nas negociações de paz. Por conta da discussão, o ucraniano deixou o local antes do previsto.

“Eu, sinceramente, não sou diplomata. Mas acho que na diplomacia, desde que o planeta Terra foi criado, desde que a diplomacia foi criada, não se via uma cena tão grotesca, tão desrespeitosa como aquela que aconteceu no salão oval da Casa Branca”, respondeu Lula ao ser questionado por jornalistas na porta do hotel em que está hospedado, em Montevidéu.

“Acho que o Zelensky foi humilhado. Acho que, na cabeça do Trump, o Zelensky merecia isso. Acho que a União Europeia foi prejudicada com o discurso do Zelensky, e eu disse ao presidente da Alemanha: é bem possível que a Europa seja responsável pela reconstrução da Ucrânia, pela manutenção da Otan”, acrescentou Lula.

Reuniões no Uruguai

O presidente está no Uruguai para participar da cerimônia de posse do novo presidente, Yamandú Orsi, que ocorreu nesta tarde. Pela manhã, também esteve reunido com o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier.

Segundo o petista, ambos conversaram sobre o cenário atual na Europa, e Lula defendeu a necessidade de se ouvir todos os lados envolvidos na guerra. Para o brasileiro, a Europa pode acabar responsabilizada erroneamente pelo “desastre” que está ocorrendo no conflito.

“É um problema de irresponsabilidade de gente que não quer discutir a paz, e prefere discutir a guerra”, pontuou.

